UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın ve 10 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. 32 takımın mücadele ettiği turdaki rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu başlıyor
08.07.2019 - 13:45 | Son Güncelleme: 08.07.2019 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın ve 10 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi,story_,
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
34
20
9
5
72
36
36
69
2
Başakşehir
34
19
10
5
49
22
27
67
3
Beşiktaş
34
19
8
7
72
46
26
65
4
Trabzonspor
34
18
9
7
64
46
18
63
5
Malatyaspor
34
13
8
13
47
46
1
47
6
Fenerbahçe
34
11
13
10
44
44
0
46
7
Antalyaspor
34
13
6
15
39
55
-16
45
8
Konyaspor
34
9
17
8
40
38
2
44
9
Alanyaspor
34
12
8
14
37
43
-6
44
10
Çaykur Rizespor
34
9
14
11
48
50
-2
41
11
Sivasspor
34
10
11
13
49
54
-5
41
12
Kayserispor
34
10
11
13
35
50
-15
41
13
Ankaragücü
34
11
7
16
38
53
-15
40
14
Kasımpaşa
34
11
6
17
53
62
-9
39
15
Göztepe
34
11
5
18
37
42
-5
38
16
Bursaspor
34
7
16
11
28
37
-9
37
17
Erzurum BB
34
8
11
15
36
43
-7
35
18
Akhisar Bld.Spor
34
6
9
19
33
54
-21
27
34. Hafta Maçları
24.5.2019
Medipol Başakşehir Fk 1 - 1 Alanyaspor
24.5.2019
Çaykur Rizespor 2 - 3 Trabzonspor
24.5.2019
Beşiktaş 3 - 2 Kasımpaşa
24.5.2019
Sivasspor 4 - 3 Galatasaray
25.5.2019
Atiker Konyaspor 0 - 0 Akhisarspor
26.5.2019
Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.5.2019
Göztepe 2 - 1 Mke Ankaragücü
26.5.2019
Fenerbahçe 3 - 1 Antalyaspor
26.5.2019
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Bursaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
34
21
9
4
67
32
35
72
2
Gençlerbirliği
34
22
4
8
50
28
22
70
3
Hatayspor
34
19
10
5
57
22
35
67
4
Osmanlıspor
34
19
5
10
49
26
23
62
5
Gazişehir Gaziantep
34
17
8
9
60
31
29
59
6
Adana Demirspor
34
17
7
10
50
36
14
58
7
Altınordu
34
16
9
9
50
33
17
57
8
Ümraniye
34
14
11
9
44
37
7
53
9
Boluspor
34
14
7
13
41
41
0
49
10
Altay
34
12
11
11
52
40
12
47
11
İstanbulspor
34
10
13
11
45
46
-1
43
12
Adanaspor
34
9
10
15
41
49
-8
37
13
Giresunspor
34
8
12
14
32
41
-9
36
14
Eskişehirspor
34
9
8
17
44
66
-22
35
15
Balıkesirspor
34
11
7
16
36
45
-9
34
16
Afjet Afyonspor
34
7
9
18
38
55
-17
30
17
Elazığspor
34
6
7
21
38
64
-26
25
18
Karabükspor
34
0
3
31
10
112
-102
0