Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki Jordan Morgan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Geçen sezonu Banvit'te geçiren Morgan, NCAA'de Michigan'da mücadele ettikten sonra İtalya'da Virtus, Fransa'da Hermine Nantes Atlantique, Paris Levallois, Yunanistan'da Kymis ve Slovenya'da da Petrol Olimpia formalarını giydi.



