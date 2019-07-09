Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman futbolcu Max Kruse, hem Topuk Yaylası'ndaki piknikte hem de Kicker'e verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Kampta gazetecilerin sorularını cevaplayan yıldız oyuncu "Buraya gelmeden önce Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan gibi takım arkadaşlarımla iletişime geçtim. Hepsi de bana F.Bahçe ve Türkiye ile ilgili müspet şeyler anlattı. Geldikten sonra da buradaki arkadaşlık ortamının son derece üst seviyede olduğunu gördüm. Tabii yine de bir dil problemi oluyor. Biraz daha zaman geçtikten sonra Türkçe öğrenmeye başlayınca en azından o dil sıkıntısını aşacağımı düşünüyorum. Arkadaşlık gerçekten çok iyi bir seviyede" diye konuştu.

HİSLERİMİ DİNLEDİM

Alman yıldız ünlü futbol dergisi Kicker'e verdiği röportajda ise Türkiye'yi tercih sebebinin para olmadığını söyledi. Kicker'in kapaktan verdiği röportajda Kruse "Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Ben gelecek sezonlarda Avrupa'da oynayacak bir takım seçme imkânına sahip oldum. Kendime zaman tanıdım ve hislerimi dinledim. Gelecek yıllarda Fenerbahçe ile uluslararası arenada forma giyeceğime eminim. Ekonomik sebepler herkes için önemlidir ama asıl konu para olsaydı Çin'e giderdim. Başka bir ülkede, 13 yıldır Bundesliga'da kazandığım başarıları ispatlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

POKER DE OYNARIM

Poker oynadığı görüntülerin medyada yer almasının kendisini rahatsız edip etmediğinin sorulması üzerine de Alman futbolcu, buna sadece güldüğünü belirterek "Gazetecilerin olmadığı bir yerde de poker oynama imkânım var ama yine kendimi sınırlamam gerekecek. Ben yasak bir şey yapmadım ki. Ben özel hayatımda ne hoşuma gider ve canım ne isterse onu yaparım'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçeli futbolcu, karakterinin İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'e benzetilmesiyle ilgili olarak ise "Bana sorulan bir şey olduğunda ne düşündüğümü söylerim hatta kamera önünde seve seve. Tabii ki Ibrahimovic'le bir kıyas yapmak istemiyorum ancak benzerlikler mevcut. O da düşündüğünü söyleyen birisi hatta benden daha ileri'' diye konuştu.

KADIKÖY'E ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Fenerbahçe'nin 18'lik golcüsü Allahyar Sayyadmanesh'in ayakları yere basmıyor. Takımın Topuk Yaylası'ndaki pikniğinde gazetecilerle sohbet eden Allahyar "Yabancı dil bilmediğim için arkadaşlarımla iletişim kurmakta zorlanıyorum. Ama yine de buraya çabuk alıştım. Ne kadar büyük bir kulübe geldiğimi biliyorum. Fenerbahçe tarihi ve hikâyesi olan bir dev" ifadelerini kullandı. Forma için savaşacağını söyleyen İranlı oyuncu "Bu yaşta böyle bir kulüp için mücadele etme fırsatı bulmaktan büyük gurur duyuyorum. Elimden gelenin en iyisini vereceğime, bu camiayı mutlu edeceğime inanıyorum" dedi. Taraftarın ilgisinden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Allahyar "Kadıköy'de sahaya ayak basmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.