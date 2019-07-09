Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş transferdeki sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk yolundaki rakipleri bombaları patlatırken kadrosuna yeni bir takviye yapamayan siyah-beyazlılar, borçların yapılandırılması konusunda Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayla biraz olsun nefes alacak. Beşiktaş bu anlaşma çerçevesinde 250 milyon lirayı (39 milyon avro) kasasına koyacak. Borç yapılandırma için imzaların atılmasından sonra yönetimin bir süredir görüştüğü ve anlaşmaya vardığı isimler açıklanmaya başlanacak. İlk olarak geçen sezonun ikinci yarısını Ankaragücü’nde geçiren ve her konuda el sıkışılan Tyler Boyd ile sözleşme imzalanacak.

Alacaklılara ödeme

ABD’li yıldızın bugün İstanbul’a getirilerek sağlık kontrollerinden geçirilmesi bekleniyor. Ertesi gün de imzalar atılacak. Öte yandan yönetim gelen 250 milyon avronun tamamını transfere ayıramayacak. Geçen sezondan alacakları olan futbolculara da ödemeler yapılacak. Yönetim ilk olarak şu ana kadar parasını alamayan Burak Yılmaz’ın alacaklarını ödemeyi planlıyor. Ardından takımda sürekli olarak huzursuzluğa yol açan Quaresma’ya sıra gelecek. Alacakları için kulübe sık sık ihtar çektiren Portekizli oyuncuya alacaklarının ödenip sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor.

Geçmiş olsun Burak

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz sağ ayak beşinci tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu sebebiyle, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi. Tarak kemiğine vida takılan Burak’ın ikinci kamp çalışmalarına yetişmesi bekleniyor.

Sol beke Filipe Luis

Sol bek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın gündemine A. Madrid ile sözleşmesi sona eren Filipe Luis girdi. Portekiz basınında yer alan haberde Beşiktaş’ın 33 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Haberde ayrıca Filipe Luis’i, Flamengo ile Wolverhampton’ın da istediği vurgulandı.

KİRALAMA HAREKÂTI

Beşiktaş’ın beyazlıların Hannover’de forma giyen orta saha oyuncusu Walace Souza Silva ile ilgilendiği iddia edildi. Alman gazetesi Bild’in haberinde siyah-beyazlıların 24 yaşındaki ön libero için önümüzdeki günlerde kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

CEVAP BEKLENİYOR

Beşiktaş, Sivasspor’dan Emre Kılınç’ı transfer etmek için Orkan Çınar, Enzo Roco ve Jeremain Lens’i önerdi. Ayrıca Lens’in alacaklarının (2,3 milyon avro) yarısının karşılanmasıyla birlikte bir yıllığına kiralama teklifi yapıldı. Sivasspor’un vereceği cevap bekleniyor.