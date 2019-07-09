Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlanmıştır. Formamızı gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı renklerine bağladı
09.07.2019 - 09:05 | Son Güncelleme: 09.07.2019 - 09:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Kulübü, genç kaleci Altay Bayındır ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlanmıştır. Formamızı gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Altay Bayındır,Altay,Fenerbahçe,kaleci,transfer,
635835 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/635835.aspx
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