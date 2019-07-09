Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdürülen antrenmana geçtiğimiz günlerde sakatlanan yeni transfer El Kabir'in katılmadı. Sabah antrenmanının ardından hazırlıklarının Erzurum etabı için yola çıkacak olan Karadeniz ekibi, yapacağı güçlü transferler ile de sezona başarılı bir giriş yapmak istiyor.

Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan İsmail Kartal, kampların ardından İtalya Serie A takımlarının bir tanesi ile hazırlık ve açılış maçı yapacaklarını dile getirdi. Kartal, “Kampımızın birinci ayağında bugün 6. antrenmanımıza çıkıyoruz ve bugün Erzurum’a hareket edeceğiz. Asıl sıkı kampımız Erzurum’da başlayacak. Sonrasında Bolu’da bir programımız olacak. Bolu’nun ardından Ankara’da Spor Yazarları Turnuvası’na katılacağız. İtalya Serie A takımlarından bir tanesiyle açılış maçımız olacak. Sezon öncesi hem taraftarımızla buluşmak hem de kendimizi iyi bir takıma karşı test etmek amacımız olacak" şeklinde konuştu.

"Transfer çalışmalarımız sürüyor"

Transfer konusunda oyun sistemine ve şehrin bütünlüğüne uygun futbolcuları tercih ettiklerini sözlerine ekleyen İsmail Kartal, lige güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Başarılı çalıştırıcı, “Transfer çalışmalarımız sürüyor. Gerçekten oyuncuyu bulup, ikna edip ve takıma katmak kolay değil. Sistemimize ve şehrimize uygun oyuncularımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Eksik bölgelerimizdeki oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Raporlarımızı Sportif Direktör Yılmaz Bal’a sunuyoruz, görüşmeleri gerçekleştiriyor. Gönül ister ki en kısa zamanda bu transferler aramızda katılsın. Lige en iyi şekilde başlayalım. Hızlı bir şekilde çok çalışıyoruz. En kısa zamanda ihtiyacımız olan oyuncular aramıza katılacaktır. Ligde bu sezon başarılı ve güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz” diye konuştu.

"Muriç, Rize'de kalmak istemedi"

Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç’in Rize’de kalmak istemediğini de açıklayan Kartal, söz konusu transfere karşılık sarı-lacivertlilerden birkaç oyuncuyu kadrolarına katacaklarını ifade etti. Fenerbahçe'den Oğuz Kaan, Tarık Çetin ve Burak Albayrak’ı isteyen tecrübeli teknik adam, "Bir yıl sözleşmesi kalmış, kendisi gitmek istiyor. 'Ben Rize’de gerekli aşamayı yaptım, kalmak istemiyorum' dedi. Oyuncuya Galatasaray, Fenerhabçe ve Başakşehir talip oldu. Bu takımlar içerisinde kulüp menfaatlerine uygun en cazip teklifi Fenerbahçe Kulübü yaptı. Başkanımız ve yöneticilerimizle gerçekleşen görüşmeler sonrasında oyuncu Fenerbahçe ile anlaştı. Karşılığında 3-4 tane oyuncu bize gelecek. Bu oyuncular genç ve ileriye dönük oyuncular. Tapusu bizde olacak oyuncular. Bir tane daha futbolcuyu kiralık ya da satın alabiliriz. Onun çalışmalarını sürdürüyoruz. Rizespor’un menfaatleri doğrultusunda bu oyuncuları bonservisiyle birlikte Rizespor’umuza kazandırmak istiyoruz. Keşke şu anda tüm transferlerimiz aramızda olsa ama dediğim gibi kolay olmuyor. Bugün beş tane oyuncu getiririm ama bizim için sonrası önemli. Bu bir süreç sabırlı olacağız. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıp burada başarılı olacağız" dedi.