Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tam kadro olarak 8 Temmuz'da Erzurum'a gelen Akdeniz ekibi Antalyaspor, yeni transferlerle birlikte teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde saha çalışmalarına başladı. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenmanlarını sürdüren Akdeniz temsilcisinin başarılı Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, transfer çalışmalarının yolunda gittiğine değinerek, "İlk antrenmanlarımıza Antalya'da başladık. Erzurum'a geldik. Bu üçüncü günümüz. Havası serin ve çalışma ortamı çok iyi. Zaman zaman ısınıyor zaman zaman serinliyor. Benim Erzurum'a ikinci gelişim. Geçen sene de ben buraya gelmiştim. Bana yabancı değil. Kamp yapmak açısından güzel bir ortam. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Transfer çalışmalarımızı iyi gidiyor. Transfer yaparken doğru karar vermek lazım. Transferlerimize dört beş aydır çalışıyoruz. Bunlar arasında anlaşma durumuna gelen sporcular oluyor. Bazı anlaşmazlıklar ya sporcunun kendisinden ya da bulunduğu kulübünden oluyor, çalışmalarımız devam ediyor. Amilton ve Aatif Chahechouhe çok özel oyuncular, güzel karakterler, bizim oyunumuzu şekillendirecek oyunculardan. Ben son derece memnunum." şeklinde konuştu.