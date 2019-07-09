Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde dün başlayan antrenmanlar Riva'da devam ediyor. Sezon öncesi futbolculara kondisyon yüklemesi yapılırken, Teknik Direktör Abdullah Avcı da ekibinin elde ettiği verilerle ilgili antrenman aralarında detaylı çalışma gerçekleştiriyor. Antrenmanların sahayı yukarıdan gören bir noktadan kayıt altına alınmasını isteyen Avcı, tabletlerdeki verileri de idman sırasında inceleyerek çalışmaları bu doğrultuda düzenliyor. Beşiktaş günde çift antrenman yaparken, iki idman arasında Avcı, çekilen görüntüleri ve ortaya çıkan verileri inceleyerek detaylı analiz yapıyor.