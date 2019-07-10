Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, tecrübeli futbolcuyu teknik direktör Ersun Yanal, idari menajer Volkan Ballı ve takım arkadaşları karşıladı.

EMRE: YUVAMA DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM



FB TV'ye konuşan Emre Belözoğlu, "Benim için çok farklı, çok güzel bir heyecan. Yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Bu ortamı yaşamak, antrenmanlara, Kadıköy'e çıkmak çok farklı duygular. Bunları yaşamak için sabırsızlanıyorum." dedi. Önlerinde iyi bir hazırlık süreci bulunduğunu kaydeden tecrübeli futbolcu, "Milli takımdan dolayı hocamız bize diğer arkadaşlarımıza göre birer hafta fazla izin verdi. Ben de 1 gün önceden gelmek istedim. Yarın çalışmalar başlayacak. Profesyonel bir futbolcu için sezon başı antrenmanları çok önemlidir. Ersun Yanal hocanın antrenmanları da biraz ağırdır. Ona adapte olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.





Görevinin kulüp kültürünü ve aidiyetini takım arkadaşlarına anlatmak olduğunu vurgulayan, Emre şunları kaydetti: