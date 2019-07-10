Siyah-beyazlıların yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçları beli oldu. Kara Kartal'ın oynayacağı 7 hazırlık mücadelesinin programı şöyle: 

17 Temmuz Çarşamba 
18:30 Beşiktaş - Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri) 

21 Temmuz Pazar 
18:30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri) 

27 Temmuz Cumartesi 
17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen) 

29 Temmuz Pazartesi 
18:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen) 

2 Ağustos Cuma 
18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium) 

4 Ağustos Pazar 
17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium) 

10 Ağustos Cumartesi 
20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı) 