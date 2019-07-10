Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Bolu’da devam ediyor. Takımın akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaman, geçtiğimiz sezonun kısa değerlendirmesini yaparak, “Geçen sezon özellikle ikinci yarısı çok yakın geçti takımlar birbirlerine puan ortalamasına bakıldığı zaman da puanların daha fazla paylaşıldığı bir sezon olarak geçti. Bu bir tarafı ile de nereden baktığınıza bağlı. Benim baktığım tarafı ile takımların birbirine yakın olduğunu ve dolayısıyla da kazançlarla kayıpların birbirlerine yakın bir şekilde seyrettiğini gösteren bir ligdi. Olumlu tarafı bence çok daha fazlaydı ki, şimdi buradan hemen önümüzdeki sezona başlarken VAR sistemi yabancı sayısı antrenörlerin özelikle takımları ile ilgili verimliliklerinin artması sanki önümüzdeki seneye eğer elde ettiğimiz veriler gerçekse ve doğruysa yine birbirine yakın takımların puan kayıplarının ya da kazançlarının biraz daha fazla olduğu çekişmeli bir lige aday olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

“Biraz sert antrenmanlar olacak”

Aykut Kocaman, esas yüklemelerin olacağı yerin bu kamp dönemi olduğunu ifade ederek, “Çekişmeli geçmeye aday ligde kendimize iyi bir yer tutabilmek, kazançlarımızı arttırmak, kayıplarımızı nispeten biraz daha düşürebilmek için çalışmalara başladık. İlk etap Konya’da oldu. Daha çok kontroller, testler ve başlangıçtı. Esas yüklemelerin olacağı yer burası ki, ligin özellikle ilk yarısının yükünü taşıyacak bölüm burası. Biraz sert antrenmanlar olacak. Doğal olarak hem ağrıların hem de zaman zaman küçük sakatlıkların da olabileceği yer olacak. Ama şu ana kadar sezon başı hazırlıkları için herhangi bir hap üretilmediği için kamp futbolcularımız için bunu yapmak zorundayız. Çok da güzel bir ortam var. Bolu’nun şu ana kadar hem şartları hem de havası son derece uygun. Özelikle yükleme antrenmanları için biz de bu şartları bu anlamda kendimize uygun bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kadroyu henüz tamamlamadık”

Kadrolarını henüz tamamlamadıklarını ve en az 2 oyuncu daha beklediklerini belirten Kocaman, “Yönetim bu konuda çalışıyor. Ama oyuncu transferleri çok kolay gerçekleşen, hem oyuncuların hem kulüplerin ortak bir zemin oluşturması kolay olmuyor transferde. Zaman zaman kolay olduğu gibi pek çok zaman ortalaması uzayabiliyor da. Dolayısıyla yönetim bu konuda çalışıyor. Maç kampı dediğim Hollanda’daki kampa en azında bir tanesini daha yetiştirebilirsek bizim için olumlu. Ayrılanlar katılanlar açısından baktığımızda hem Alper şu an takıma katıldı hem Riad Bajic katıldı. Aynı zamanda da kiralıkta olan genç oyuncularımız vardı geçen sezon onlar da aramıza katıldılar. Şu andaki görüntü olumlu gözüküyor. Umarım bu olumlu durumu katılan arkadaşlarımızla beraber var olanlarında verimini biraz daha arttırarak bir adım daha öteye götürürüz. Stoper için zaten çalışmalarımız var. Mutlak ve mutlak olması da gerekiyor. Hem sayısal olarak hem de var olan kalitemizi biraz daha yukarıya çekmek için mutlak olması gerekiyor. Çalışma devam ediyor ama transfer dediğiniz şey bazen çok kısa zamanda olabiliyor ama zaman zaman da uzayabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Var olan oyuncularımızın kapasitelerini artırmaya çalışıyoruz”

Kocaman, takımda sakatlıkları olan oyuncuların duruma değinerek, “Bu kampta onların sadece rehabilitasyonları devam edecek. Belki Filipovic, belki Fallou biraz daha zamana ihtiyacı olabilir. Ancak Filipovic dünkü antrenmanın bir bölümüne katıldı. Bu akşamkinin bir bölümüne katılacak. Etap etap katmaya çalışıyoruz ama yine de maç kampına kadar toparlamak kolay olmuyor. Ancak onları lige kadarki sürece kadar bekletmek lazım. İkisi de diz operasyonu geçirdiler. Paolo Hurtado’nun milli takımda ayağında bir kırık oldu. Dolayısı ile onun da bir süresi var. Şu andaki planlarımız Filipovic, Fallou ve Hurtado’nun üzerine değil onları daha ikinci planda bırakarak var olan oyuncularla kapasitemizi arttırmaya çalışıyoruz” dedi.

“Yıllardır en çok üstüne düştüğüm şey”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Kulüp Lisans Talimatnamesi yenilemesi ve ciddi yaptırımlar getirmesi hakkında konuşan Kocaman, “Heyecanlandıran bir şey. Mutlaka olması gereken bir şey. Yıllardır en çok üstüne düştüğüm şey. Sadece profesyonel çalıştırıcı olarak söylemiyorum, bir antrenör olarak da söylemiyorum. Bu futbolun içindeki unsurlardan birisi olarak söylüyorum. Sorunları görüyorum. Nelerin neden olmadığını düşündüğümüz zaman en başlıcası burası. Futbol federasyonun sonuna kadar bu konuda direnmesi futbolumuzu ayağa kaldırabilecek en başlıca şeylerden birisi” şeklinde konuştu.

“Şampiyonluk kelimesiyle başlamak büyük bir yük ve sorumluluk”

Süper Lig’de yer alan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımların arasında şampiyon olmanın zorluğuna vurgu yapan Kocaman, “Şampiyonluk Türk futbolunda bizim gibi takımlar için sorunlu yerlerimizden birisi. Şampiyonluk gerçek anlamda çok zor bir şey. Bireysel sporlarda da grup sporlarında da çok zor. Konyaspor’un etap etap alması gereken yolu düşündüğümüz zaman yarıştığınız takımlar yüz yılı aşmış Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray her sene genetik kodlanmış olarak şampiyonluğa oynuyorlar. Son 50 yılında Türk futboluna damga vurmuş Trabzonspor. Araya sadece girmiş bir Bursaspor var. Dolayısıyla şampiyonluk kelimesiyle başlamak büyük bir yük, sorumluluk. Aynı zamanda Avrupa ligleri için de söylemiştim, bir taraftan da yaşadığımız örnekler bunu bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor. Oraya doğru yürümek çok bambaşka bir şey, o derinliği sağlamak başka bir şey. Bugünkü durumda hiçbir ölçüm yapmadan şampiyonluk için yola çıkıp da büyük bir hüsranla kümede kalma ve kalamama haline gitmek çok acı bir durum. Benim bütün derdim, hem bir futbolsever olarak hem de çok değer verdiğim Konyaspor’a bu derinliği kazandırmak. Önce sportif anlamında, güç anlamında derinliği kazandırmak. Önce o derinliği kazandırabilirsek Bursaspor’un da yaptığı gibi bir şeylerin sıkıntılı olduğu anda araya girmek mümkün olabiliyor. Ancak önce oralarda üst seviyelerde oynayabilecek, dayanıklı, ne yaptığını bilen bir takıma doğru gitmek, ondan sonra da acaba olabilir mi diye genetik olarak şampiyonluğa kodlanmış takımlar arasından ön alabilmek. Ben ısrarla bunu söyleyeceğim. Önce rakiplerimiz ne, durumumuz ne, ortam ne. Bunları ölçümlemek, onları doğru şekilde yerine koymak, daha sonra da kendi gücümüzü artıracak çalışmalar yapmak. Bugüne kadar böyle yapmaya çalıştım. Bundan sonra da böyle yapmaya çalışacağım. Hayal etmek çok güzel bir şey. Buna hiçbir itirazım yok ama hayalperestlik başka bir şey. İkisinin arasındaki farkı anlayabilen insanlar ve gruplar yol alabiliyorlar” şeklinde konuştu.