Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Sam Querrey'yi 3-0 mağlup eden Rafael Nadal, tek erkeklerde yarı finale yükseldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, 3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal ile dünya sıralamasında 65. basamakta yer alan ABD'li Querrey tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı.







Rafael Nadal, 2 saat 7 dakika süren mücadelede rakibini 7-5, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale kaldı. Wimbledon'da iki şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Nadal, yarı finalde ezeli rakibi 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile karşı karşıya gelecek.