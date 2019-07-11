Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yaz transfer döneminde ismi La Liga ekiplerinden Sevilla ile anılan Galatasaray’ın Brezilyalı orta sahası Fernando Türkiye’den gitti. Sevilla ile anlaşması beklenen Fernando, İstanbul Havaalanı’ndan ailesiyle birlikte Portekiz'in Lizbon şehrine gittiği öğrenildi.

Brezilyalı futbolcu, havaalanında basın mensuplarının transferle ilgili yönelttiği soruları ise yanıtsız bıraktı.