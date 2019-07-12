Galatasaray Kulübü, sosyal medya platformu Instagram'da takipçi sayısının 7 milyonu geçtiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "İlklerin ve enlerin kulübü olan Galatasaray, sosyal medyada da Türkiye'ye öncülük etmeye devam ediyor. Galatasaray Spor Kulübü resmi Instagram hesabı 7 milyon takipçiyi geçti." ifadeleri kullanıldı. Galatasaray'ın sosyal medyada en çok takip edilen Türk spor kulübü olduğu vurgulanırken, "Galatasaray, 2013 yılında katıldığı Instagram platformunda geride bıraktığı 6 yılda 7 milyon takipçiye ulaştı. Teşekkürler Galatasaray ailesi." denildi.
Galatasaray, Instagram'da 7 milyon takipçiyi geçti
12.07.2019 - 09:18 | Son Güncelleme: 12.07.2019 - 09:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, sosyal medya platformu Instagram'da takipçi sayısının 7 milyonu geçtiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Galatasaray,Instagram,takipçi,7 milyon,
636510 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/636510.aspx
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