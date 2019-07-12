Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırmızı siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Galatasaray'da forma giyen başarılı hücum futbolcusu Muğdat Çelik ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimiz Muğdat Çelik'e takımımıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.