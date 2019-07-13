Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wimbledon’ın tek erkekler yarı finalinde iki efsane karşılaştı. İsviçreli Roger Federer, “En çok zorlandığım ama oynamaktan en çok keyif aldığım” dediği İspanyol Rafael Nadal’ı 3-1 yenerek adını finale yazdırdı. İsviçreli efsane tenisçi Wimbledon’da 12. defa finale yükselerek bunu başaran ilk isim olmayı başardı. Ayrıca dün 14 ace (servis puanı) alan Federer, toplamda 1341’e ulaştı ve 1397 ace atan Goran Ivanisevic’den de bu unvanı almış oldu. Wimbledon’da 11 yıl sonra karşılaşan Federer ile Nadal ilk sette birbirlerinin servisini kırmakta zorlandı. İsviçreli raket tie-break’te 7-3’lük üstünlük sağlayarak 1-0 öne geçti.

NADAL DİRENEMEDİ

Nadal ikinci setin 4. oyununda servis kırarak 3-1 öne geçti. Morali bozulan ve sık sık basit hatalar yapan Federer karşısında oyunun kontrolünü alan İspanyol raket seti 6-1 alarak skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü sette yeniden sert servisler atmaya başlayan Federer 6-3’le skoru 2-1yaptı. İsviçreli raket dördüncü sette rüzgârı arkasına alarak Nadal’ı basit hatalara zorladı ve seti 6-4, karşılaşmayı ise 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Federer, dünya 1 numarası Novak Djokovic ile yarın finalde karşılaşacak.

YARI FİNALDE AGUT’U KOLAY GEÇTİ

Teniste dünya 1 numarası Novak Djokovic, İspanyol raket Roberto Bautista Agut’u 6-2, 4-6, 6-3 ve 6-2’lik setlerle 3-1 yenerek finale yükseldi. Wimbledon’da dört defa şampiyonluk sevinci yaşayan Djokovic yarın Federer önünde beşincisi için mücadele edecek.

SERENA-HALEP KAPIŞMASI

Wimbledon’ın tek kadınlar finali bugün oynanacak. Rumen tenisçi Simona Halep ile ABD’li Serena Williams arasındaki müsabaka saat 16.00’fa başlayacak ve Eurosport 2’den canlı yayınlanacak.