Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da şu an en büyük soru işareti merkez orta sahada yaşanıyor. Badou Ndiaye’yi yeniden kiralamayan, Fernando Reges’i de Sevilla’ya satan sarı-kırmızılıların bir anlamda orta sahası boş kaldı. Genel olarak camiada da bu konuyla ilgili bir panik havası yaşanırken hem yönetim hem de teknik heyet adımları sağlam atmak için acele etmiyor. Sevilla’lı Roque Mesa’yı bekleten sarı-kırmızılılara Benfica’dan Ljubomir Fejsa önerilmişti. İki oyuncuyu kıyaslayan teknik direktör Fatih Terim şimdi Fejsa’ya daha yakın ve o isim de hazırda bekletiliyor. 3 milyon avroya transferin gerçekleşmesi an meselesi. Alternatifli ve sert bir orta saha kurmak isteyen sarı-kırmızılılar Kayserispor’un bonservisini aldığı Bernard Mensah için hareket geçti.

NDIAYE ÖRNEĞİ

Geçen sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig’de başarılı bir grafik çizen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Anadolu temsilcisiyle temasa geçildi. Hâlihazırda Deniz Türüç için de Kayserispor kulübüyle görüşmeler sürerken Galatasaray’ın Mensah için ortaya koyduğu gerekçeler ikna edici oldu. Osmanlıspor’dan Ndiaye’yi 26 yaşındayken transfer eden sarı-kırmızılılar oyuncuyu ocak ayında 16 milyon avroya satmıştı. Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olan Galatasaray’ın bütün dünyanın takibinde olacağını hatırlatan sarı-kırmızılı yetkililer “Mensah da bizde değerini katlar. Bu işten siz de çok kârlı çıkarsınız” denilerek ikna edildi. Mensah’ın makul bir fiyata kiralanması bekleniyor.

ASLAN'DAN TEKLİF ALDIM

Galatasaray’ın kanat arayışlarında ocak ayından beri gündemde yer alan Lukas Haraslin, transfer açıklamalarında bulundu. Polonya’da Lechia Gdansk forması giyen Haraslin “Galatasaray benimle ilgileniyor. Türkiye’ye taşınma konusunu değerlendiriyorum” dedi.

EMRE MOR FORMAYI GİYECEK

Galatasaray’ın resmî sözleşme imzalamak için gün saydığı Emre Mor’un imza yetkisi verdiği menajerlik firmasıyla başı dertte. Sarı-kırmızılılarla yapılan görüşmelerde devre dışı bırakıldıklarını söyleyen WBD Capital firması genç oyuncuya üç gün süre tanımış aksi takdirde işi mahkemeye taşıyacağını duyurmuştu. Menajerlik şirketinden yapılan açıklamada “Transfere engel olmaya çalışmıyoruz, hakkımızı almaya çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Sarı-kırmızılı yöneticiler ise transfere mâni bir durum olmadığını söylerken “Emre Mor formayı giyecektir. Aşılmayacak bir durum yok” açıklamasını yaptı.

KAMP BAŞLIYOR

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün İstanbul’daki son idmanını yaptı. İki gün izin verilen futbolcular, iki günlük iznin ardından çarşamba günü Avusturya’ya giderek yurt dışı kampına başlayacak.

FIORENTINA İLE MAÇ

Fatih Terim’in bir dönem görev yaptığı Fiorentina, Galatasaray ile 10 Ağustos’ta hazırlık maçı oynamak için teklifte bulundu. Sarı-kırmızılıların bu talebe olumlu cevap verdiği ve iki takımın Avusturya’da bir hazırlık maçı oynayacağı öğrenildi.