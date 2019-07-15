Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da kalıp kalmayacağı aylardır merak konusu olan Yusuf Yazıcı kararını verdi. Trabzonspor'un sabah antrenmanında Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşen Yusuf Yazıcı takımdan ayrılmak için izin istedi. Daha önce Lille'in teklifini düşünmek için Ahmet Ağaoğlu'ndan üç gün müsaade isteyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu dün yaptığı görüşmede "Başkanım Trabzonspor'u Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Ayrılık benim için çok zor olacak ama hayallerim var. Trabzonlunun Avrupa'da neler yapabileceğini bütün dünyaya göstermek istiyorum'' diyerek izin istedi.

GÖNLÜM KALMANDAN YANA

Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılmak istediğini söylemesi üzerine Başkan Ahmet Ağaoğlu, konuyu yönetim kuruluna taşıdı. Ayrılığın kendileri için de zor olacağını söyleyen Ağaoğlu "Aslında benim gönlüm kalmanızdan yana. Bu takımı şampiyon yapın ve sonra Avrupa'ya sizi biz uğurlayalım. Ancak bir karar aldıysanız buna da saygı duyarız" dedi. Lille'in "15 milyon avro + sonraki satıştan yüzde 10 pay" teklifi masaya yatırıldı. Bordo-mavililer Fransız kulübüne "Teklifi 20 milyon avroya çıkarın. Sonraki satıştan da yüzde 20 isteriz. Kabul ederseniz bu iş olur" cevabını verdi.

AĞAOĞLU TAKIMDAN EMİN

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, taraftarlara seslenerek “Herkes sabırlı olsun. Nasıl şampiyonluğu bekliyorsak stoper transferi de forvet transferi de gerçekleşecek. Trabzonspor bu sezon zirve yarışının içinde yer alacaktır” dedi.