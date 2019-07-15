Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, 38 yaşındaki Roger Federer'i 3-2 mağlup eden 32 yaşındaki Novak Djokovic, şampiyon oldu. Dünyanın 1 ve 2 numarasını karşı karşıya getiren final, 4 saat 57 dakikalık süresiyle tarihe geçti. İki tenisçinin de servis kıramadığı ilk seti 7-6’lık skorla Djokovic, kazandı. Federer, oyuna giren ilk servisleri ve file önündeki vuruşlarından yüzde 100 puan aldığı ikinci seti yaklaşık 20 dakikada, 6-1 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

FEDERER DİRENDİ AMA...

Üçüncü sette tecrübeli raketler, servis oyunlarının hepsini kazanırken, tie-break sonucunda seti alan Djokovic oldu. Oyundan düşmeyen tecrübeli isim Federer, bir kez daha öne çıkarak skoru tekrar eşitledi. (2-2) Final seti ise nefesleri kesti. Kıran kırana geçen beşinci set sonunda (12-12) yeniden tie-break'e gidildi. Novak Djokovic bu tie-break'i de alarak rakibi Federer'i 3-2 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. Bu karşılaşma Wimbledon tarihinin en uzun süren finali oldu. Djokovic, Wimbledon'da üst üste iki, toplamda beşinci şampiyonluğunu elde etti.

ONU YENMEK HARİKA

Şampiyon Novak Djokovic, "Tarihin en heyecanlı finallerden biriydi. Hem de bence bütün zamanların en iyi oyuncusuna karşı... Ona çok büyük bir saygı duyuyorum. İlham verici bir maçtı" dedi.

BÜYÜK ÖDÜLÜ KAPTI

Wimbledon'da üst üste ikinci defa şampiyon olan Djokovic, 2 milyon 350 bin sterlin para ödülünün de sahibi oldu. Djokovic, Federer'e karşı genel toplamda oynadığı 48. maçta ise 26. galibiyetini aldı.