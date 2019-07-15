Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın yeni hocası Abdullah Avcı, oyun felsefesini takıma aşılamak için çabalıyor. Siyah-beyazlılardaki ilk sezonunda sergileyeceği performans oldukça merak edilen tecrübeli çalıştırıcının, Riva’daki kamp dönemi başladığından bu yana en çok dikkat çektiği konu paslaşma oldu. Avcı’nın yıllarca çalıştırdığı Başakşehir ligin en çok isabetli pas yapan takımlarından biri olarak göze batmıştı. Avcı aynı sistemi Beşiktaş’a yerleştirmek istiyor. Oyuncularına topa sahip olmanın önemini anlatan tecrübeli hoca “Sabırla pas yapın ve tekrarlamaktan asla vazgeçmeyin. Ne olursa olsun hücuma pasla çıkmalıyız” uyarısında bulunuyor.

TEMPOMUZ DÜŞMESİN

“Mecbur kalmadığınız müddetçe geriye pas atmayın” diyen Avcı “Sadece sıkıştığımız anlarda ve topun bizde kalması adına bunu yapabiliriz, Ancak unutmayın geriye oynamak bizim tempomuzu düşürür” dedi. Avcı paslaşmaya o kadar çok önem veriyor ki kalecileri bile sıkı bir şekilde çalıştırıyor. Hatta tecrübeli teknik adam, yeri geldiğinde stoperlerin yerine kalecilerin de geriden oyun kurması gerektiğini söylüyor. Futbolcular da Abdullah Avcı’nın yerleştirmek istediği sisteme saygı duyuyor. Siyah-beyazlı futbolcuların pas çalışmalarında oldukça hırslı ve istekli olmaları da dikkat çekiyor.

TEKLİF YAPILDI

Beşiktaş, Umut Meraş için yeni teklifte bulundu. Siyah-beyazlılar daha önceki Bursaspor yönetimiyle anlaşmış ancak yeşil-beyazlı kulüpte Mesut Mestan başkanlığa seçilince transfer ertelenmişti. Beşiktaş 23 yaşındaki sol bek için 7 milyon liralık teklif sundu. Genç oyuncuyla Lillle’in de ilgilendiği belirtildi.

MENAJERİ AÇIKLADI

Norveç’in Valerenga takımında forma giyen 21 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Chidera Ejuke’nin menajeri Beşiktaş’ın genç yıldızla ilgilendiğini söyledi. Ejuke’nin menajeri “Beşiktaş Heerenveen’in yaptığı 2 milyon avroluk teklifin üzerine çıkmaya hazır. Görüşmeler akıcı bir şekilde sürüyor” dedi.

ŞUT ÇALIŞMASINDA ADEM LJAJIC DÖKTÜRDÜ

Yeni sezon hazırlıklarını Riva’da sürdüren Beşiktaş dün iki antrenman gerçekleştirdi. Çalışmalarda izinli olan Medel ve Quaresma’nın yanı sıra özel programına devam eden Burak Yılmaz yer almadı. Akşam idmanından sonra yapılan şut çalışmasında Âdem Ljajic attığı gollerle alkış aldı.