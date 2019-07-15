Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Formula 1'de sezonunun onuncu yarışı olan Britanya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. Büyük Britanyalı pilot böylece ev sahibi konumunda olduğu yarışta kendisine gösterilen desteği boşa çıkarmamış oldu. Yarışa ilk sırada başlayan Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas ile kıyasıya yarışan Hamilton yarışı önde bitirdi. Güne damga vuran olay ise Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in, Red Bull pilotu Max Verstappen'in aracına arkadan çarpması oldu. Vettel kazaya sebebiyet verdiği için 10 saniyelik zaman cezası aldı.