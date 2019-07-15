Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Roberto Soldado'nun yeni adresi ülkesi İspanya oldu. La Liga'nın yeni ekiplerinden Granada, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımda iki sene top koşturan ve sözleşmesi biten Soldado ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

Daha önce Real Madrid, Villareal, Getafe, Valencia, Osasuna, Tottenham gibi kulüplerde mücadele eden 34 yaşındaki tecrübeli forvet, son iki sezonda Fenerbahçe forması altında 59 maça çıkarak, 19 gol, 11 asistlik performans sergilemişti.