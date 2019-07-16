Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Üst Klasman hakem sayısını 43'e çıkaran MHK, Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a ise bu listede yer vermedi. 

2019-2020 sezonunda Üst Klasman hakem ve yardımcı hakem listeleri şöyle: 
Üst Klasman Hakem 
Caner Ak - Adana 
Zorbay Küçük - Adana 
Özgüç Türkalp - Ankara 
Serkan Tokat -Ankara 
Ali Palabıyık -Ankara 
Yaşar Kemal Uğurlu - Ankara 
Kadir Sağlam - Ankara 
Erkan Özdamar - Ankara 
Mustafa Öğretmenoğlu - Antalya 
Burak Şeker - Antalya 
Murat Erdoğan - Antalya 
Sarper Barış Saka - Antalya 
Bahattin Şimşek - Aydın 
Arda Kardeşler - Bursa 
Cihan Aydın - Bursa 
Ali Şansalan - Çanakkale 
Ümit Öztürk - Denizli 
Özgür Yankaya - Edirne 
Suat Arslanboğa - Eskişehir 
Turgut Doman - Eskişehir 
Fırat Aydınus - İstanbul 
Cüneyt Çakır - İstanbul 
Mete Kalkavan - İstanbul 
Hüseyin Göçek - İstanbul 
Volkan Bayarslan - İstanbul 
Emre Malok - İstanbul 
Onur Özütoprak - İstanbul 
Tugay Kaan Numanoğlu - İstanbul 
Mert Güzenge - İstanbul 
Hakan Ceylan - İzmir 
Halis Özkahya - İzmir 
Alper Ulusoy - İzmir 
Kutluhan Bilgiç - İzmir 
Halil Umut Meler - İzmir 
Yiğit Arslan - İzmir 
Direnç Tonusluoğlu - İzmir 
Abdulkadir Bitigen - Kayseri 
Alper Çetin - Kocaeli 
Koray Gençerler - Manisa 
Atilla Karaoğlan - Sakarya 
Bülent Birincioğlu - Trabzon 
Ramazan Keleş - Trabzon 
Yasin Kol - Trabzon


Üst Klasman Yardımcı Hakem 
Furkan Ürün - Adana 
Anıl Usta - Ankara 
Asım Yusuf Öz - Ankara 
Erdinç Sezertam - Ankara 
Mehmet Cem Satman - Ankara 
Mustafa Sönmez - Ankara 
Önder Yılmaz - Ankara 
Serkan Çimen - Ankara 
Serkan Olguncan - Ankara 
Utku Tunavelioğlu - Ankara 
Ali Can Alp - Antalya 
Gökhan Barcın - Antalya 
Murat Ergin Gözütok - Antalya 
Seyfettin Ünal - Antalya 
Kamil Çetin - Aydın 
Bilal Gölen - Balıkesir 
Ali Saygın Ögel - Bursa 
Hakan Yemişken - Bursa 
Kemal Elmas - Bursa 
Osman Gökhan Bilir - Denizli 
Emrah Ünal - Düzce 
Ali Tuna - Erzincan 
İsmail Şencan - Eskişehir 
Ömer Tevfik Özkoç - G.Antep 
Mehmet Cem Hanoğlu - Hatay 
Aleks Taşcıoğlu - İstanbul 
Alpaslan Dedeş - İstanbul 
Bahattin Duran - İstanbul 
Bahtiyar Birinci - İstanbul 
Candaş Elbil - İstanbul 
Cemal Bingül - İstanbul 
Ceyhun Sesigüzel - İstanbul 
Deniz Caner Özaral - İstanbul 
Erdem Bayık - İstanbul 
Erkan Akbulut - İstanbul 
Esat Sancaktar - İstanbul 
Hasan Hüseyin Tetik - İstanbul 
Kemal Mavi - İstanbul 
Kemal Yılmaz - İstanbul 
Kerem Ersoy - İstanbul 
Mehmet Emin Tuğral - İstanbul 
Mehmet Kapluhan - İstanbul 
Mehmet Salih Mazlum - İstanbul 
Mehmet Yıldırım - İstanbul 
Murat Altan - İstanbul 
Oğuz Kağan Çalışır - İstanbul 
Orkun Aktaş - İstanbul 
Serkan Ok - İstanbul 
Süleyman Özay - İstanbul 
Tarık Ongun - İstanbul 
Yusuf Bozdoğan - İstanbul 
Baran Eraslan - İzmir 
Bersan Duran - İzmir 
Cevdet Kömürcüoğlu - İzmir 
Gökmen Baltacı - İzmir 
Hüseyin Aylak - İzmir 
Hüsnü Emre Çelimli - İzmir 
İbrahim Bozbey - İzmir 
İlker Takpak - İzmir 
Mustafa Emre Eyisoy - İzmir 
Sezgin Çınar - İzmir 
Oğuz Terzi - Kastamonu 
Mustafa Savranlar - Kayseri 
Cem Özbay - Kocaeli 
Ata Yıldırım - Malatya 
İbrahim Çağlar Uyarcan - Manisa 
Volkan Ahmet Narinç - Manisa 
Gökhan Memişoğlu - Muğla 
Hakan Karabalcık - Muğla 
Cemal Alpay - Ordu 
Samet Çavuş - Ordu 
Uygar Bebek - Ordu 
Mehmet Kısal - Rize 
Selahattin Altay - Rize 
Samet Çiçek - Samsun 
Mehmet Şahan Yılmaz - Ş.Urfa 
Mehmet Ali Akkor - Tekirdağ 
Abdullah Bora Özkara - Trabzon 
Burak Cansız - Trabzon 
Cemil Tunç - Trabzon 
Mehmet Metin - Trabzon 
Muhammet Yumak - Trabzon 
Murat Şener - Trabzon 
Özgür Ertem - Trabzon 
Serdar Diyadin - Trabzon 
Deniz Turgut - Uşak 