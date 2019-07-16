Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Üst Klasman hakem sayısını 43'e çıkaran MHK, Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a ise bu listede yer vermedi.
2019-2020 sezonunda Üst Klasman hakem ve yardımcı hakem listeleri şöyle:
Üst Klasman Hakem
Caner Ak - Adana
Zorbay Küçük - Adana
Özgüç Türkalp - Ankara
Serkan Tokat -Ankara
Ali Palabıyık -Ankara
Yaşar Kemal Uğurlu - Ankara
Kadir Sağlam - Ankara
Erkan Özdamar - Ankara
Mustafa Öğretmenoğlu - Antalya
Burak Şeker - Antalya
Murat Erdoğan - Antalya
Sarper Barış Saka - Antalya
Bahattin Şimşek - Aydın
Arda Kardeşler - Bursa
Cihan Aydın - Bursa
Ali Şansalan - Çanakkale
Ümit Öztürk - Denizli
Özgür Yankaya - Edirne
Suat Arslanboğa - Eskişehir
Turgut Doman - Eskişehir
Fırat Aydınus - İstanbul
Cüneyt Çakır - İstanbul
Mete Kalkavan - İstanbul
Hüseyin Göçek - İstanbul
Volkan Bayarslan - İstanbul
Emre Malok - İstanbul
Onur Özütoprak - İstanbul
Tugay Kaan Numanoğlu - İstanbul
Mert Güzenge - İstanbul
Hakan Ceylan - İzmir
Halis Özkahya - İzmir
Alper Ulusoy - İzmir
Kutluhan Bilgiç - İzmir
Halil Umut Meler - İzmir
Yiğit Arslan - İzmir
Direnç Tonusluoğlu - İzmir
Abdulkadir Bitigen - Kayseri
Alper Çetin - Kocaeli
Koray Gençerler - Manisa
Atilla Karaoğlan - Sakarya
Bülent Birincioğlu - Trabzon
Ramazan Keleş - Trabzon
Yasin Kol - Trabzon
Üst Klasman Yardımcı Hakem
Furkan Ürün - Adana
Anıl Usta - Ankara
Asım Yusuf Öz - Ankara
Erdinç Sezertam - Ankara
Mehmet Cem Satman - Ankara
Mustafa Sönmez - Ankara
Önder Yılmaz - Ankara
Serkan Çimen - Ankara
Serkan Olguncan - Ankara
Utku Tunavelioğlu - Ankara
Ali Can Alp - Antalya
Gökhan Barcın - Antalya
Murat Ergin Gözütok - Antalya
Seyfettin Ünal - Antalya
Kamil Çetin - Aydın
Bilal Gölen - Balıkesir
Ali Saygın Ögel - Bursa
Hakan Yemişken - Bursa
Kemal Elmas - Bursa
Osman Gökhan Bilir - Denizli
Emrah Ünal - Düzce
Ali Tuna - Erzincan
İsmail Şencan - Eskişehir
Ömer Tevfik Özkoç - G.Antep
Mehmet Cem Hanoğlu - Hatay
Aleks Taşcıoğlu - İstanbul
Alpaslan Dedeş - İstanbul
Bahattin Duran - İstanbul
Bahtiyar Birinci - İstanbul
Candaş Elbil - İstanbul
Cemal Bingül - İstanbul
Ceyhun Sesigüzel - İstanbul
Deniz Caner Özaral - İstanbul
Erdem Bayık - İstanbul
Erkan Akbulut - İstanbul
Esat Sancaktar - İstanbul
Hasan Hüseyin Tetik - İstanbul
Kemal Mavi - İstanbul
Kemal Yılmaz - İstanbul
Kerem Ersoy - İstanbul
Mehmet Emin Tuğral - İstanbul
Mehmet Kapluhan - İstanbul
Mehmet Salih Mazlum - İstanbul
Mehmet Yıldırım - İstanbul
Murat Altan - İstanbul
Oğuz Kağan Çalışır - İstanbul
Orkun Aktaş - İstanbul
Serkan Ok - İstanbul
Süleyman Özay - İstanbul
Tarık Ongun - İstanbul
Yusuf Bozdoğan - İstanbul
Baran Eraslan - İzmir
Bersan Duran - İzmir
Cevdet Kömürcüoğlu - İzmir
Gökmen Baltacı - İzmir
Hüseyin Aylak - İzmir
Hüsnü Emre Çelimli - İzmir
İbrahim Bozbey - İzmir
İlker Takpak - İzmir
Mustafa Emre Eyisoy - İzmir
Sezgin Çınar - İzmir
Oğuz Terzi - Kastamonu
Mustafa Savranlar - Kayseri
Cem Özbay - Kocaeli
Ata Yıldırım - Malatya
İbrahim Çağlar Uyarcan - Manisa
Volkan Ahmet Narinç - Manisa
Gökhan Memişoğlu - Muğla
Hakan Karabalcık - Muğla
Cemal Alpay - Ordu
Samet Çavuş - Ordu
Uygar Bebek - Ordu
Mehmet Kısal - Rize
Selahattin Altay - Rize
Samet Çiçek - Samsun
Mehmet Şahan Yılmaz - Ş.Urfa
Mehmet Ali Akkor - Tekirdağ
Abdullah Bora Özkara - Trabzon
Burak Cansız - Trabzon
Cemil Tunç - Trabzon
Mehmet Metin - Trabzon
Muhammet Yumak - Trabzon
Murat Şener - Trabzon
Özgür Ertem - Trabzon
Serdar Diyadin - Trabzon
Deniz Turgut - Uşak