Fransa'dan RMC Sport, Lille'in Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'la bonuslarla berabere 17 milyon euro karşılığında anlaştığını duyurdu. Milli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.