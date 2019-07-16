Fransa'dan RMC Sport, Lille'in Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'la bonuslarla berabere 17 milyon euro karşılığında anlaştığını duyurdu. Milli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Yusuf Yazıcı 17 milyon Euro karşılığında Lille'de
16.07.2019 - 17:20 | Son Güncelleme: 16.07.2019 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'dan RMC Sport, Lille'in Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'la bonuslarla berabere 17 milyon euro karşılığında anlaştığını duyurdu.
Etiketler : Yusuf Yazıcı,
637450 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/637450.aspx
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20
9
5
72
36
36
69
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34
19
10
5
49
22
27
67
3
Beşiktaş
34
19
8
7
72
46
26
65
4
Trabzonspor
34
18
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64
46
18
63
5
Malatyaspor
34
13
8
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47
46
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47
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Fenerbahçe
34
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13
10
44
44
0
46
7
Antalyaspor
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Konyaspor
34
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8
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38
2
44
9
Alanyaspor
34
12
8
14
37
43
-6
44
10
Çaykur Rizespor
34
9
14
11
48
50
-2
41
11
Sivasspor
34
10
11
13
49
54
-5
41
12
Kayserispor
34
10
11
13
35
50
-15
41
13
Ankaragücü
34
11
7
16
38
53
-15
40
14
Kasımpaşa
34
11
6
17
53
62
-9
39
15
Göztepe
34
11
5
18
37
42
-5
38
16
Bursaspor
34
7
16
11
28
37
-9
37
17
Erzurum BB
34
8
11
15
36
43
-7
35
18
Akhisar Bld.Spor
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9
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54
-21
27
34. Hafta Maçları
24.5.2019
Medipol Başakşehir Fk 1 - 1 Alanyaspor
24.5.2019
Çaykur Rizespor 2 - 3 Trabzonspor
24.5.2019
Beşiktaş 3 - 2 Kasımpaşa
24.5.2019
Sivasspor 4 - 3 Galatasaray
25.5.2019
Atiker Konyaspor 0 - 0 Akhisarspor
26.5.2019
Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
26.5.2019
Göztepe 2 - 1 Mke Ankaragücü
26.5.2019
Fenerbahçe 3 - 1 Antalyaspor
26.5.2019
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Bursaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.