Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı ekip dahil birçok Avrupa takımının transfer listesinde yer alan Seri, Galatasaray'a imza atmaya yakın. İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre Milan'ın teklifini reddeden deneyimli orta saha oyuncusu yarın veya perşembe günü İstanbul'a gelecek.

CİMBOM SERİ'Yİ KİRALAYACAK

Fulham'ın küme düşmesi sonrası Championship'te forma giymek istemeyen Fildişi Sahilli orta saha, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. İngiliz Kulüpleri ve Milan'ın tekliflerini geri çevirerek Galatasaray'la anlaşan 27 yaşındaki oyuncunun, Fulham'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacağı ifade ediliyor. Tutto Mercato'nun haberinin detaylarında Seri'nin sarı-kırmızılı takımı seçmesinde Şampiyonlar Ligi'nin büyük payı olduğu yer alıyor.



BABEL VE DROGBA İKNA ETMİŞ

Seri'nin bu transfer öncesinde hem Fulham'dan takım arkadaşı Babel'le hem de vatandaşı Drogba'yla görüştüğü ve böylece ikna olduğu öğrenildi. Fernando'nun yerine dolduracak olan tecrübeli isim, geçen sezon 34 maçta Fulham forması giyerken, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.



Ensonhaber