Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Bankalar Birliği ile yapılan borç yapılandırma anlaşması sayesinde 290 milyon lirayı kasasına koyan, dün de Vodafone ile 36 milyon lira karşılığında sponsorluk anlaşmasını yenileyen Beşiktaş’ta gözler yapılacak yeni transferlere çevrilmiş durumda. Transferdeki sessizliğini Tyler Boyd’a imza attırarak bozan siyah-beyazlılarda taraftarlar yapılan anlaşmalar sayesinde yeni yıldızların gelmesini bekliyor. Ancak Başkan Fikret Orman gelen sıcak paralara rağmen adımlarını dikkatli atacaklarını söyleyerek, yüksek bütçeli transferlerden kaçınacaklarını ifade etti. Geçtiğimiz sezonun sonunda takımın bütçesini 80 milyon avrodan 35 milyon avro seviyesine çekmek için çalışmalar içinde olduklarını belirten Orman, kulübün geleceğinin çok daha önemli olduğunu söyledi.

Daralmak şart

Beşiktaş başkanlığındaki son döneminde olduğunu hatırlatan Fikret Orman “Bu dönem içerisinde seçim atmosferi olmayacağı için olabilecek en radikal ve en faydalı kararları alacağım süreci yaşamak istiyorum. Biraz daha daralmak durumundayız. Bu bir tek Beşiktaş için geçerli değil. Bütün kulüpler artık ekonomik olarak kemerlerini sıkıyor. Bazı şeyleri değiştirmek durumundayız. Bizimle alakalı konuşulan en önemli iki konu borç ve şampiyon olamamak. Ekonomik rahatlık şampiyonlukları getirir. Benden sonra gelen arkadaşlara yapısı daha çok oturtmuş bir Beşiktaş bırakmak istiyorum. Bunun için de adımlarımızı dikkatli atmamız lazım” sözlerini kullandı.