Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli 28 yaşındaki savunma oyuncusu Gaston Campi, uzun bir yolculuğun ardından sabah saat 05.00 sıralarında Trabzon geldi. Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Campi, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı ve daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla alandan ayrıldı. Bordo-mavili kulüp bugün Arjantinli oyuncuyu birtakım sağlık kontrolünden geçirdikten sonra yapacağı görüşmenin ardından transfere resmiyet kazandırması bekleniyor.