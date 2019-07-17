Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı eski futbolcu Jardel, Cristiano Ronaldo hakkında konuştu ve ilgi çekici itiraflarda bulundu. Brezilya'da Globoesporte'ye konuşan Jardel, Sporting Lizbon'da 2 sezon birlikte oynadığı Cristiano Ronaldo'nun kendisinden çok şey öğrendiğini söyledi.

"ONA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİM, KENDİSİNE SORUN"

Jardel, "Galatasaray'dan sonra Sporting Lizbon'a döndüm ve Cristiano Ronaldo oradaydı. Birlikte iki sezon geçirdik. Benden çok şey öğrendi. Avrupa'da gol ortalamam yılda 55-60'dı. Brezilya'da 25-30 atardım. Avrupa'da iki katıma çıktım. Ronaldo'ya çok şey öğrettim. Topa nasıl vuracağını, zamanlamasını nasıl yapacağını ben öğrettim. Eğer Cristiano Ronaldo'ya Jardel'i sorarsanız 'Evet, öğretti' diyecektir. Eğer 'Hayır derse' bilin ki yalan söylüyordur." sözlerini kullandı.



Kaynak: Sporx

