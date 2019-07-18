Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı’nın Lille transferinde sona yaklaşılıyor. Fransız ekibinin ısrarı, Yusuf Yazıcı’nın da tercihini yurt dışından yana kullanma isteği transferi sonuçlanma aşamasına getirirken aradaki tek engelin 17 milyon avroluk bedelin ödeme şekli olduğu öğrenildi. Bordo-mavili ekibin kurmayları 17 milyon avronun yarısına yakın bir bedeli peşin olarak isterken, Lille yetkileri ise ilk planda tüm parayı 6-7 taksitte ödemeyi teklif etti. Trabzonspor yönetimi ödemeler konusundaki katı tavrını sürdürürken, Fransız ekibinin de peşinatı yükseltip transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor. Bu arada Fransızların en çok okunan spor sitesi RMC Sport’a göre Lille’nin Trabzonspor ve Yusuf Yazıcı ile çoktan anlaşmaya vardı. Haberde yıldız oyuncu sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık sözleşmeye imza atacak’ ifadelerine yer verildi.

Karaman etkisi

Öte yandan Yusuf Yazıcı’nın transferinde Ünal Karaman’ın görüşü son derece etkili oldu. Tecrübeli teknik adamın, “Bedenen ve ruhen takımda değilse, benim işine yaramaz” şeklindeki düşüncesini Başkan Ahmet Ağaolu ile paylaşmasının ardından bordo-mavili kulübün transfer için masaya oturduğu öğrenildi. Yusuf Yazıcı konusunda bu sıcak gelişmeler yaşanırken, bordo-mavili taraftarlar ise bu transfere şiddetle karşı çıkıyor. Sosyal medyada ‘Trabzonspor’dan gitme Yusuf Yazıcı’ etiketi açan taraftarlar, milli yıldızı şampiyonluk sözleri ile ikna etmeye çalışıyor. Bordo-mavilili futbolseverler Yusuf için binlerce paylaşımda bulunurken, ‘Kazanılacak bir şampiyonluk var’ ve ‘Şampiyon olmadan gitmek yok’ sloganları ile genç oyuncuya mesaj gönderiyor. Yıldız futbolcu ise yaşanan gelişmelere rağmen sessizliğini korumaya devam ediyor.

ERCE KARDEŞLER TRANSFERİ BİTTİ

Fırtına’ya yeni kaleci

Spor Toto 1. Lig kulübü Altınordu’da forma giyen kaleci Erce Kardeşler, Trabzonspor’la anlaştı. 25 yaşındaki file bekçisi yönetimden izin isteyip Erzurum kampından ayrılarak bordo-mavili kulüple anlaşmak üzere Trabzon’a gitti. Erce Kardeşler’in Trabzonspor’un 20 Temmuz’da başlayacak Avusturya kampına katılmak için vize işlemlerini yapacağı belirtildi. Altınordu ve Trabzonspor’un bonservis ücreti konusunda prensip anlaşmasına vardığı, İzmir ekibinin kalecinin bir sonraki transferinden yüzde 30 pay alacağı öğrenildi.

Campi Trabzon’da

Bordo-mavililerin prensip anlaşmasına vardığı Gaston Campi, dün sabaha karşı Trabzon’a geldi. Arjantinli 28 yaşındaki stoper saat 05.00’te uçağın Trabzon Havalimanı’na inmesinin ardından dış hatlar bölümünden çıkış yaptı. Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan Campi, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Bordo-mavililerin, bugün savunma oyuncusunun transferine resmiyet kazandırması bekleniyor. Arjantin Premier Lig ekibi Estudiantes ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 2018-2019 sezonunu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves’te tamamlayan 1,93’lük stoper, ön libero ve sol bekte de görev yapabiliyor.