Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya'nın Salzburg şehrinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı. Turuncu lacivertliler, ilk yarıyı 3-1 geride kapatırken, mücadeleden de 5-1 mağlup ayrıldı. Alman ekibinin gollerini Lainer, Benes, Cuisance, Italiano ve Raffael atarken, Başakşehir'in tek sayısını ise Mevlüt Erdinç kaydetti.