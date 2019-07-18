Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü Damien Comolli ilginç bir işe imza attı. Fenerbahçe’de altyapı hocası için sosyal medya platformu Linkedin’e ilan veren Comolli alışılmadık bir metot uygulamış oldu. İlanda ise başvuracak kişilerin UEFA Pro Lisans, üst seviyede futbol tecrübesi, deneyimli ve iletişim becerisi yüksek şartları koşuldu.