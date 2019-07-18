Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü, futbol altyapı organizasyonu işbirliği kapsamında tanıtım toplantısı yaptı. Başkan Fikret Orman, yaptığı açıklamada, "Adriano takımdan ayrıldı. Sol beke bir hamle yapmak istiyoruz. Yakın zamanda yapacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları;

"Ernst ile ilişkiilerimiz devam etti. Bugün de uzun süredir düşündüğümüz projeyi imzalıyoruz. Fabian, altyapı ile ilgili çalışmalar yapıyor. Danimarka'da da ikinci lig takımlarından birinin sahibidir. Biz de Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde spor akademileri açacağız. İnşallah Beşiktaş'a faydalı olacak gençler yetiştiririz. Mesele ahlaklı sporcular yetiştirmek. Bunda da en önemli vitrin Ernst'in kendisi.

"1-2 bölgeye transfer yapmak istiyoruz"

"Eksik bölgelerimizi tamamlamamız lazım. Takımımız geniş olduğu halde bize ücretsel maliyeti olan fakat sahada faydalanamadığımız oyunculara ücretler ödedik. Türkiye'nin ekonomik durumu da ortada. Şu anda eksik bölgelerimize yaptığımız transferler var. Kanatta eksiğimiz vardı yaptık. Sol stoper ile alakalı niyetimiz var. 1-2 bölgeye transfer yapmak istiyoruz

"Burak Yılmaz'ı bırakmayacağız"

"Burak da çok iyi Beşiktaşlı. Bizim konuşmamızda Beşiktaş'ta futbol hayatını bitirmek istediğini dile getiri ve o şekilde devam ediyoruz. Geçen sene takıma katkısı ortada. Burak Yılmaz'ı bırakmayı düşünmüyoruz. Lecce ile görüşmem olmadı"

Arda Turan konusunda bir niyetimiz olmadı. Bu demek değildir ki Arda kıymetsiz bir oyuncu. Beşiktaş'ın o bölgelerde kıymetli oyuncuları var.

"Dorukhan'ın ayrılmasını istemiyorum"

"Dorukhan sempatik, mütevazi, Beşiktaş'ı temsil eden bir figür. Bize kendisini sevdirdi. Beşiktaş'tan ayrılmasını istemiyorum. 1-2 sene daha oynamalıdır. Bize teklif geldi. Niyetimiz o değil. Bir gün Beşiktaş açısından ve Dorukhan açısından menfaat olursa konuşuruz."