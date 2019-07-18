Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 Dünya Sutopu Şampiyonası'nda B Grubu'nda aldıkları kötü sonuçlarla dikkat çeken Güney Kore'nin kadın su topu takımı, teselliyi turnuvada attıkları tek golde buldu. Macaristan'a 64-0 mağlup olan Güney Kore, bu sayıyla yenilgi rekoruna imza atmıştı. Güney Kore daha sonra Rusya ile karşılaştı. Bu müsabakada da rakibine direnemeyen Güney Kore, havuzdan 30-1 mağlup ayrıldı fakat attıkları golden sonra ilginç olaylar yaşadı. 27-0 gerideyken turnuvadaki ilk golünü atan sporcular, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı. Turnuva öncesinde kadınlar su topu takımı bulunmayan Güney Kore, yaklaşık bir ay içinde yüzmeyle ilgilenmiş kişilerden takım kurdu.