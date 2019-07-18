2019 Dünya Sutopu Şampiyonası'nda B Grubu'nda aldıkları kötü sonuçlarla dikkat çeken Güney Kore'nin kadın su topu takımı, teselliyi turnuvada attıkları tek golde buldu. Macaristan'a 64-0 mağlup olan Güney Kore, bu sayıyla yenilgi rekoruna imza atmıştı. Güney Kore daha sonra Rusya ile karşılaştı. Bu müsabakada da rakibine direnemeyen Güney Kore, havuzdan 30-1 mağlup ayrıldı fakat attıkları golden sonra ilginç olaylar yaşadı. 27-0 gerideyken turnuvadaki ilk golünü atan sporcular, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı. Turnuva öncesinde kadınlar su topu takımı bulunmayan Güney Kore, yaklaşık bir ay içinde yüzmeyle ilgilenmiş kişilerden takım kurdu.
Tek gol atıp sevinçten ağladılar
18.07.2019 - 17:14 | Son Güncelleme: 18.07.2019 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya'ya 30-1 mağlup olan Güney Kore'nin kadın su topu Takımı, attıkları tek golün ardından sevinç gözyaşları döktü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rusya,Güney Kore,spor,su topu,
637925 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/637925.aspx
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22
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19
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46
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Trabzonspor
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18
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7
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46
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Malatyaspor
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13
47
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Fenerbahçe
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11
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44
0
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13
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45
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Konyaspor
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17
8
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38
2
44
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Alanyaspor
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12
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14
37
43
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44
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Çaykur Rizespor
34
9
14
11
48
50
-2
41
11
Sivasspor
34
10
11
13
49
54
-5
41
12
Kayserispor
34
10
11
13
35
50
-15
41
13
Ankaragücü
34
11
7
16
38
53
-15
40
14
Kasımpaşa
34
11
6
17
53
62
-9
39
15
Göztepe
34
11
5
18
37
42
-5
38
16
Bursaspor
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7
16
11
28
37
-9
37
17
Erzurum BB
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8
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Akhisar Bld.Spor
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6
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54
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Kasımpaşa - Trabzonspor
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18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
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Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
34
21
9
4
67
32
35
72
2
Gençlerbirliği
34
22
4
8
50
28
22
70
3
Hatayspor
34
19
10
5
57
22
35
67
4
Osmanlıspor
34
19
5
10
49
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62
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Gazişehir Gaziantep
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8
9
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29
59
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Adana Demirspor
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17
7
10
50
36
14
58
7
Altınordu
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16
9
9
50
33
17
57
8
Ümraniye
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11
9
44
37
7
53
9
Boluspor
34
14
7
13
41
41
0
49
10
Altay
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12
11
11
52
40
12
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11
İstanbulspor
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13
11
45
46
-1
43
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Adanaspor
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9
10
15
41
49
-8
37
13
Giresunspor
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8
12
14
32
41
-9
36
14
Eskişehirspor
34
9
8
17
44
66
-22
35
15
Balıkesirspor
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11
7
16
36
45
-9
34
16
Afjet Afyonspor
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7
9
18
38
55
-17
30
17
Elazığspor
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6
7
21
38
64
-26
25
18
Karabükspor
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0
3
31
10
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-102
0