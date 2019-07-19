Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılara imza atan Türk yüzmesi Dünya arenasında boy gösteriyor. Ay yıldızlı sporcular Dünya Yüzme Şampiyonası’nda madalya elde edebilmek için havuza girecekler. 21 Temmuz’daki yarışlarla Güney Kore’nin Gwangju şehrinde başlayacak ve 28 Temmuz’da noktalanacak organizasyonda, Türkiye’yi 8’i kadın, 8’i de erkek olmak üzere toplam 16 sporcu temsil edecek. 

Dünyanın en önemli yüzme şampiyonasına ay-yıldızlılar adına katılacak sporcular ve disiplinleri ise şöyle: 
Kadınlar: 

Ekaterina Avramova 50 Metre Sırtüstü, 100 Metre Sırtüstü, 200 Metre Sırtüstü 
Sezin Eligül 4x100 Serbest Karışık 
Gülşen Beste Samancı 50 Metre Kurbağalama 
Aleyna Özkan 50 Metre Kelebek, 100 Metre Kelebek 
Viktoria Zeynep Güneş 200 Metre Karışık, 400 Metre Karışık, 200 Metre Kurbağalama 
Nida Eliz Üstündağ 200 Metre Kelebek 
Gizem Güvenç 4x100 Serbest Karışık 
Selen Özbilen 50 Metre Serbest, 100 Metre Serbest, 200 Metre Serbest 

Erkekler: 
İskender Başlakov 4x100 Metre Serbest 
Metin Aydın 50 Metre Sırtüstü, 100 Metre Sırtüstü, 200 Metre Karışık 
Berkay Ömer Öğretir 50 Metre Kurbağalama, 100 Metre Kurbağalama 
Hüseyin Emre Sakçı 50 Metre Kurbağalama, 50 Metre Serbest, 100 Metre Serbest 
Ümit Can Güreş 50 Metre Kelebek, 100 Metre Kelebek 
Yalım Acımış 4x100 Metre Serbest 
Kemal Arda Gürdal 4x100 Metre Serbest 
Erge Can Gezmiş 200 Metre Serbest, 400 Metre Serbest 

İlk gün programı 
200 mt Bireysel Karışık Kadın - Viktoria Zeynep Güneş 
400 mt Serbest Erkek - Erge Can Gezmiş 
100 mt Kelebek Kadın - Aleyna Özkan 
50 mt Kelebek Erkek - Ümit Can Güreş 
100 mt Kurbağalama Erkek - Berkay Ömer Öğretir  