Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılara imza atan Türk yüzmesi Dünya arenasında boy gösteriyor. Ay yıldızlı sporcular Dünya Yüzme Şampiyonası’nda madalya elde edebilmek için havuza girecekler. 21 Temmuz’daki yarışlarla Güney Kore’nin Gwangju şehrinde başlayacak ve 28 Temmuz’da noktalanacak organizasyonda, Türkiye’yi 8’i kadın, 8’i de erkek olmak üzere toplam 16 sporcu temsil edecek.

Dünyanın en önemli yüzme şampiyonasına ay-yıldızlılar adına katılacak sporcular ve disiplinleri ise şöyle:

Kadınlar:

Ekaterina Avramova 50 Metre Sırtüstü, 100 Metre Sırtüstü, 200 Metre Sırtüstü

Sezin Eligül 4x100 Serbest Karışık

Gülşen Beste Samancı 50 Metre Kurbağalama

Aleyna Özkan 50 Metre Kelebek, 100 Metre Kelebek

Viktoria Zeynep Güneş 200 Metre Karışık, 400 Metre Karışık, 200 Metre Kurbağalama

Nida Eliz Üstündağ 200 Metre Kelebek

Gizem Güvenç 4x100 Serbest Karışık

Selen Özbilen 50 Metre Serbest, 100 Metre Serbest, 200 Metre Serbest

Erkekler:

İskender Başlakov 4x100 Metre Serbest

Metin Aydın 50 Metre Sırtüstü, 100 Metre Sırtüstü, 200 Metre Karışık

Berkay Ömer Öğretir 50 Metre Kurbağalama, 100 Metre Kurbağalama

Hüseyin Emre Sakçı 50 Metre Kurbağalama, 50 Metre Serbest, 100 Metre Serbest

Ümit Can Güreş 50 Metre Kelebek, 100 Metre Kelebek

Yalım Acımış 4x100 Metre Serbest

Kemal Arda Gürdal 4x100 Metre Serbest

Erge Can Gezmiş 200 Metre Serbest, 400 Metre Serbest

İlk gün programı

200 mt Bireysel Karışık Kadın - Viktoria Zeynep Güneş

400 mt Serbest Erkek - Erge Can Gezmiş

100 mt Kelebek Kadın - Aleyna Özkan

50 mt Kelebek Erkek - Ümit Can Güreş

100 mt Kurbağalama Erkek - Berkay Ömer Öğretir