Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz transfer dönemini önceki sezonlara oranla çok daha hareketli geçiren La Liga takımları, kadrolarını güçlendirmek için ödedikleri astronomik bedellerle adlarından sıkça söz ettiriyor. Transfer döneminin sona ermesine bir aydan uzun bir süre olmasına rağmen İspanya'nın önde gelen kulüpleri Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, transferlere 1 milyar avrodan daha fazla bonservis bedeli ödeyerek La Liga rekoru kırdı. Söz konusu kulüpler, yaz transfer sezonunun en pahalı 15 transferinden 8'ini gerçekleştirerek öne çıktı.

EN PAHALI İLK 3 TRANSFER LA LİGA EKİPLERİNDEN



Yaz transfer sezonunun en pahalı transferini Atletico Madrid gerçekleştirdi. İspanya ekibi, Portekiz temsilcisi Benfica'nın henüz 19 yaşındaki genç yeteneği Joao Felix'i 126 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattı. Son şampiyon Barcelona ise serbest kalma bedeli 120 milyon avroyu ödeyerek Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Fransız yıldız futbolcu Antoine Griezmann ile sezonun en pahalı ikinci transferini gerçekleştirdi. Katalan temsilcisinin Ajax'tan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Frenkie de Jong ise 75 milyon avroluk bonservis bedeliyle yaz transfer sezonun en pahalı 6. transferi oldu.





Geçen sezon istikrarsız bir performans sergileyen Real Madrid ise yaz transfer sezonunun en hareketli takımı oldu. Madrid ekibi, Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın bonservisi için kasasından 100 milyon avro çıkararak dönemin en pahalı üçüncü transferine imza attı. Real Madrid'in Eintracht Frankfurt'tan renklerine bağladığı Sırp golcü Luka Jovic (60 milyon avro), Porto'dan Eder Militao (50 milyon avro), Olympique Lyon'dan Ferland Mendy (48 milyon avro) ve Santos'tan Rodrygo (45 milyon avro) da yaz transfer döneminin en pahalı 15 transferi arasına girdi.





BEŞ İNGİLİZ KULÜBÜ LİSTEYE GİRDİ



Son yıllarda transfere en çok harcama yapan lig unvanını La Liga'ya kaptıran İngiliz kulüpleri, buna rağmen bu sezon da dikkati çeken transferler yapmayı ihmal etmedi. En pahalı 15 yaz transferinden 5'ini gerçekleştiren İngiltere Premier Lig takımlarından son şampiyon Manchester City, Atletico Madrid'in İspanyol orta saha oyuncusu Rodri için kasasından 70 milyon avro bonservis bedeli çıkararak en pahalı 7'nci transferi gerçekleştirdi. Şampiyonluk adaylarından Tottenham, Olympique Lyon'un orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin bonservisi için 60 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kulüp rekoru kırdı.

Yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyen Manchester United ise 21 yaşındaki bek oyuncusu Aaron Wan-Bissaka'nın bonservisi için Crystal Palace'a 55 milyon avro ödeme yaptı. Eski yıldız futbolcusu İngiliz Frank Lampard'ı teknik direktörlüğe getiren Chelsea ise Real Madrid'in Hırvat oyuncusu Mateo Kovacic'in bonservis bedeline 45 milyon avro verdi. Bu sezon daha iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Leicester City ise Belçikalı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Youri Tielemans'ı Monaco'dan kadrosuna kattı.

BAYERN MÜNİH VE JUVENTUS DA LİSTEDE



İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Ajax'ın henüz 19 yaşındaki savunma oyuncusu Matthijs de Ligt için kasasından 85,5 milyon avro çıkararak en pahalı yaz transferleri listesinde ilk 4'e girdi. Siyah-beyazlı ekip, 18 milyon avro karşılığında milli oyuncu Merih Demiral'ı Sassuolo'dan kadrosuna katarak da öne çıktı. Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih ise Atletico Madrid'in Fransız savunmacısı 23 yaşındaki Lucas Hernandez için 80 milyon avro ödeyerek yazın en pahalı 5. transferini gerçekleştirdi.