Bursaspor'un otobüsüne 8 Mayıs tarihinde futbolcu Furkan Özçal, tarafından haciz getirilmişti. Ardından otobüs futbolcunun alacaklarına karşılık yediemin otoparkına çekilmişti. Bursaspor'da Başkanı Mesut Mestan ve yönetimi haciz bedelini dün akşam ödedi. Takım otobüsüyle birlikte haciz edilen elektronik eşyalar geri alındı. Yeşil-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul yolculuğumuz başladı" başlığı ile takım otobüsünün fotoğrafı yer aldı. Bursaspor, bugün 18.30'da hazırlık maçında Fenerbahçe ile Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşacak.
Bursaspor'un takım otobüsü geri alındı
19.07.2019 - 15:23 | Son Güncelleme: 19.07.2019 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı hazırlık maçına hacizden dün akşam aldığı takım otobüsüyle gitti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe,Bursaspor,hazırlık maçı,takım otobüsü,
638167 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/638167.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
0
0
0
0
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0
0
0
2
Ankaragücü
0
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0
0
0
0
0
0
3
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
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0
0
0
0
0
5
Denizlispor
0
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0
6
Fenerbahçe
0
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0
0
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0
0
0
7
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
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0
0
9
Gençlerbirliği
0
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0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
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0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
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0
0
0
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1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0