Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, Napoli'ye çok yakın. Dün Sarı Lacivertli ekibe veda eden Elmas'ın yakın zamanda İtalyan kulübü Napoli'ye imza atması bekleniyor.

2017 yılında Makedonya'nın Rabotnicki takımından 180 bin euroya kadrosuna katan Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı Napoli'ye 18 milyon euroya satıyor. Sarı Lacivertliler böylece, 19 yaşındaki oyuncuyu ödediği bonservis ücretinin 100 katına satmış olacak.

REKOR KIRACAK

Transferin olumlu şekilde neticelenmesi durumunda Fenerbahçe, hem ödediği bonservisin 100 katını alacağı için hem de 18 milyon euroya satacağı için kulüp tarihinin transfer rekoru kırılacak.

ÖNCEKİ REKOR SOW'A AİT

Sarı-Lacivertli kulüp tarihinde bugüne kadarki en yüksek transfer geliri Mousa Sow'dan elde edildi. Senegalli oyuncu 2012'de Al Ahli'ye 16 milyon euro bedelle transfer olmuştu.