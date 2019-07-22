Josef de Souza ve Fejsa ile ilgilendiği iddia edilse de sarı-kırmızılıların asıl hedefinin Fred olduğu iddia edildi. Manchester United'ın Fred için Galatasaray'a yeşil ışık yakmasından sonra transfer komitesinin, Brezilyalı oyuncuyu ikna etmek için çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.
"FRED TRANSFERİ BİTECEK"
A Spor'da transfer ile ilgili yapılan değerlendirmede, "Falcao'dan sonra da yüksek olasılıkla Fred transferini de bitirecekler. Görüşmeler yapılıyor. Fred transferinden önce Josef de gündeme gelmişti ama Al Ahli kulübü Josef de Souza'yı bırakmayı düşünmüyor. Josef'in alacaklarının tamamı, Galatasaray devreye girince ödenmiş" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray transferde durmuyor! Son hedef Fred
22.07.2019 - 12:10 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 12:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray için son transfer iddiası Manchester United'ın yıldızı Fred...
Josef de Souza ve Fejsa ile ilgilendiği iddia edilse de sarı-kırmızılıların asıl hedefinin Fred olduğu iddia edildi. Manchester United'ın Fred için Galatasaray'a yeşil ışık yakmasından sonra transfer komitesinin, Brezilyalı oyuncuyu ikna etmek için çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.
Etiketler : galatasaray,Fred,falcao,
638772 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/638772.aspx
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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Antalyaspor
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Beşiktaş
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Fenerbahçe
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Galatasaray
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Gazişehir Gaziantep
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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11
Kasımpaşa
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12
Kayserispor
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13
Konyaspor
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14
Çaykur Rizespor
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0
15
Sivasspor
0
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16
Trabzonspor
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Malatyaspor
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1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
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İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
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4
Altay
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5
Altınordu
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6
Erzurum BB
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Bursaspor
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Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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12
Giresunspor
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Hatayspor
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14
Keçiörengücü
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Menemen Belediyespor
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Osmanlıspor
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17
Ümraniye
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18
İstanbulspor
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