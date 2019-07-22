2021 EuroBasket kura çekimi Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşti. A Milli Kadın Basketbol Takımı ikinci torbadan, A Milli Erkek Basketbol Takımı ise üçüncü torbadan kuraya katıldı. Gerçekleşen kura çekimi sonrası 12 Dev Adam, D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile eşleşti. Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri ise E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk oldu. 32 takımın yer aldığı 2021 EuroBasket elemelerinde takımlar dörderli 8 gruba ayrıldılar. Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sıradaki ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda da ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.
Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası rakipleri belli oldu
22.07.2019 - 14:19 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 14:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2021 FIBA Erkekler ve Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) elemelerinde millilerin rakipleri belli oldu.
Etiketler : basketbol,
638799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/638799.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0