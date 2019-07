Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ikisi stopere, biri hücuma olmak üzere kadrolarına 3 oyuncu daha katmayı planladıklarını söyledi. Okan Buruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avusturya'da çok yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Hazırlıklara başladığımızda ilk resmi maçımız olan Şampiyonlar Ligi 3. elemesine 5 haftalık bir süremiz vardı. Oyuncularımıza hazır gelmeleri için programlar da verdik ve çoğu da hazır geldi. Sevindirici olan sakatlık olmaması. Epureanu'nun dışında eksiğimiz yok. Bu, bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı. "Stoper olarak elimizde Chedjou var. Bir de asıl mevkileri orta saha olan Mahmut ve Attamah var. Abdullah hoca geçtiğimiz sezon onları stoperde kullanmıştı, biz onları orta saha olarak düşünüyoruz." diyen Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"İki stoper alıp o bölgeye takviye yapmak istiyoruz. Bunun sıkıntısını hazırlık maçlarında da yaşadık. Clichy'yi oynattık. Transfer çalışmaları sürüyor. Buraya transfer edeceğimiz oyuncuları bir an önce getirmek isterdik, bu nasip olmadı. Artık döndükten sonra bu oyuncuları kadromuza katacağız. Şu anki planlamamızda toplam 3 oyuncu daha düşünüyoruz. İki savunma bölgesine, bir de ön tarafa, takımımızın gücünü artıracak bir isim düşünüyoruz. Çünkü çok yoğun bir maç trafiğine gireceğiz. İlk yarıda 30 maçın üzerine çıkabiliriz. Kadromuzu geniş tutmak istiyoruz. Takımdaki rekabetin artması çok önemli. Çok kaliteli oyuncularımız var, hepsinin birbiriyle yarışmasını istiyoruz. Üç kulvarı da doğru geçmeliyiz. Bu nedenle takviyeye ihtiyacımız var. Bir santrfor daha bakıyoruz. Fredrik daha çok ikinci forvet ve kenarlarda oynayan, önde de oynayabilen bir oyuncu. Direkt forvet oynayan bir oyuncu bakıyoruz. Elimizde en az üç direkt santrfor oynayabilecek oyuncu olmasını istiyoruz."

Stoper transferi çalışmaları hakkında da bilgi veren Okan Buruk, "Çok fazla oyuncu ile görüştük. İki üç oyuncu ile bitirmeye de yaklaştık ama son anda bozulan da başka takımın daha yüksek bonservis verip aldığı da oldu. Fransa'dan, İspanya'dan görüştüğümüz oyuncular var, teklifler geliyor. O konuda acele etmiyoruz, en iyisini almaya çalışıyoruz. Çok fazla isim gelip gidiyor ama transfer çalışmaları gizli yürüyen, rekabet olan bir alan. Türkiye Ligi'ne baktığımızda şampiyonluğa oynayan takımlardan Galatasaray dışında tüm takımlar stoper arıyor. Bu dünya çapında da baktığınızda bu şekilde. İyi stoper bulmak zor. O yüzden iyi stoper çok daha değerli oluyor. Bütçemize göre en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Takımlarında antrenmanlara katılan oyuncular üzerinden gidiyoruz. Bize katıldığında oynayabilecek oyuncular üzerinde duruyoruz." şeklinde konuştu. Buruk, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'le ilgilenip ilgilenmedikleri yönündeki soruya, "Benim nezdimde bir görüşme olmadı. İsimler gelip gidiyor ama onunla ilgili bir görüşmemiz hiç olmadı." cevabını verdi.

'VEDAT MURİÇ, TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ FORVET OYUNCUSUYDU'



Okan Buruk, transfer listelerinde de bulunan ve Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı eski oyuncusu Vedat Muric ile ilgili şunları ifade etti: "Vedat'ın önceki seneleri ile son senesi arasında çok büyük fark var. Vedat, kendini çok geliştirdi. Özellikle beraber çalıştığımız dönemde çok gelişti, ekstra çalışmalar yaptı. Biz de her zaman ona güven verdik. Çalışmaya ve başarıya aç bir oyuncu. İyi insan, iyi sporcu, iyi karakter ve bu anlamda baktığınızda Vedat Muric, Türkiye'deki en iyi forvet oyuncusuydu. Fenerbahçe ile anlaştı, onun için hayırlı olmasını diliyorum. Biz de tabii ki o bölgede bir oyuncu arıyoruz. Her takımın, her teknik adamın oyun anlayışı değişik, bazı oyuncular bazı yerde başarılı oluyor, bazı yerde olamıyor. Özellikle büyük takımlarda oynamak çok daha zordur ama Vedat da başarıyı düşünen, başarıyı isteyen bir oyuncu. Ben de Vedat'ı kadromda görmek isterdim. Bizim de baştan düşüncelerimiz oldu ama iki üç daha iyi alternatifimiz var, onlarla da görüşmelerimiz sürüyor. O yüzden kulüp olarak bu transferin içerisine belirli bir zamandan sonra girmedik."

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYORUZ'



Okan Buruk, oyuncu olarak yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak da bulunmak istediğini aktararak, şöyle konuştu:

"Değişen sistem içerisinde İspanya, İngiltere, İtalya ve Almanya liglerinin takımları doğrudan olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Bu değişen sistem içerisinde Şampiyonlar Ligi play-off'unu geçmek eskisine göre daha kolay diyebiliriz. Eşleştiğimiz takımlar bizim başa baş oynayabileceğimiz, bizim seviyemizde olan takımlar. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. Bu, hem bizim hem Başakşehir takımı hem oyuncularımız hem de ülkemiz için çok önemli. Bir takımımızın daha Şampiyonlar Ligi'ne girebilmesi ülke puanı için çok değerli. Biz de bunu önemsiyoruz. Oyunculuğum boyunca hep Şampiyonlar Ligi'nin içerisinde yer aldım. Bunu teknik adam olarak da yaşamak istiyorum. Oyuncularımızın da birçoğu Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamış oyuncular. Onlar da tekrar bu heyecanı yaşamak istiyor. Bazen dinlenin diyoruz, bakıyorsunuz hepsi çalışmak istiyor. İstekleri, arzuları var, bu da bizi mutlu ediyor."

'AYNI YARIŞIN İÇİNDE, SONUNU DAHA GÜZEL BİTİRECEK BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ'



Medipol Başakşehir'in hedeflerinin yeni sezonda da asla değişmeyeceğinin altını çizen Okan Buruk, şunları söyledi:

"Kulübün tabii ki bir çizgisi var. 2014 yılında kurulan bir kulüp ama baktığımızda bu 5 senede belki dünyada eşi benzeri olmayan başarıların içerisinde olmuş. Başarıyı sadece şampiyonluk olarak görmüyorum. Diğer takımların 2-3 kat bütçe harcadığı ortamda hep şampiyonluk yarışının içerisinde olmuş, doğru işler yapmış bir kulüpten bahsediyoruz. Böyle bir yapının küçülmeye gitmesi bize inandırıcı gelmiyordu. İlk imza gününde de söyledim, elimizdeki oyuncuları tutmak istiyoruz, takımımıza takviyeler yapmak istiyoruz. O hedeften hiç şaşılmadı. Tabii ki Abdullah Avcı çok önemli bir isim, bu takıma çok büyük katkı verdi, benim de çok sevdiğim, her zaman da görüştüğümüz, fikir alışverişi yaptığımız biri. Emre Belözoğlu da hem takım kaptanı hem karakter olarak bu takıma fark getirmişti. Böyle iki ayrılık oldu, Adebayor'un ayrılığı oldu. O bölgede daha yeni bir isim istedik. Baktığınız zaman hedeflerimiz aynen sürüyor. Aynı yarışın içerisinde, sonunu daha güzel bitirecek bir takım olmak istiyoruz."

'OYUNA BİRAZ DAHA FAZLA HÜKMETMEK İSTİYORUZ'



Takımın pas oyununu devam ettirmek istediklerini aktaran Buruk, "Oyuna biraz daha fazla hükmetmek istiyoruz. Biraz daha agresif olabilecek, oyunu daha önde oynayabilecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Savunmadaki eksiklerimiz, hazırlık maçlarında istediğimiz oyunu oynayamamamıza neden oldu. Oyun ve sonuç olarak takım geçen sene iyiydi ama gol anlamında bir önceki seneye göre geri kalmıştı. Gol sayımızı yükseltmek istiyoruz. Çok başarılı bir takım, belki agresiflik ve oyunu biraz daha önde oynama anlamında eksikleri vardı. Oyun sistemimizi biraz daha hücum anlamında geliştirmek istiyoruz. Geçen sene Edin Visca skora çok katkı yapan oyuncuydu, sağ taraf iyi işledi, sol taraftaki verim değişkendi. Sol taraftaki verimi artırıp, daha çok gol atan, belki ligin gol krallığı içerisinde olabilecek bir santrforu kadromuza katarsak Edin'i de rahatlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışında 5 takımın eşit şansının olduğunu kaydeden Buruk, "Şu anda baktığınızda Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da kadrolarını yeniliyor ve takviye yapıyor. Bu 4 takım da şampiyonluk yarışının içerisinde olmak isteyen takımlar. Biz de bunlarla beraber yarışın içerisinde en baştan itibaren olmak istiyoruz. Hiçbir takımı önde ya da geride göremem. Bu 5 takımı ligin başında eşit şansa sahip olarak görüyorum. Herkes daha büyük hedeflerle yola çıkmak istiyor. Bu, ligi biraz daha zorlaştıracaktır. Herkesin herkesi yenebileceği bir lig bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, "Arda Turan için Galatasaray'a dönecek iddiaları ortaya atılıyor. Bu iddiaların gerçekliği nedir?" sorusuna ise "Ben işin teknik kısmındayım. Arda da yeni yeni antrenmanlara çıkmaya başladı. Çok istekli, oynamayı çok istiyor. Oynamaya aç, takıma katkı vermek istiyor. Teknik olarak baktığımda bu, benim için çok sevindirici. Her idmanda en iyisini yapmak istiyor. Biz de Arda'yı en iyi haline getirmek için çaba sarf edeceğiz. Olayın diğer tarafını çok bilmiyorum ve çok da beni ilgilendirmiyor. İnşallah iyi bir Arda bize de çok büyük katkı verecektir." cevabını verdi.

Kadrolarından ayrılacak isimlerin de olacağını belirten Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir kadro sayımız var. Kadroda 24 oyuncu bulundurabiliyoruz. Şu anki kadromuz biraz kalabalık. Savunmada eksiğiz ama orta saha ve hücum hattında o kadar kalabalığız ki hazırlık maçlarında herkesi oynatmak için mevkisel değişiklik de yaptık. Yavaş yavaş düşünmediğimiz oyunculara, İstanbul'a döndükten sonra yönetimle yaptığımız toplantılarda karar vereceğiz. Mevlüt'ü isteyenler var. Hiçbir oyuncu ile ilgili tam olarak karar vermedik. Bir iki oyuncu ile görüşmemiz oldu. Dönünce tam olarak netleştireceğiz."