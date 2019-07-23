Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, sezonun en önemli transferinin Abdullah Avcı olduğunu söyledi. Vodafone Park’ta Cacharel ile yapılan iş birliği anlaşmasında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Orman “Dünyanın en kolay işi bir başkan için transfer yapmaktır. Beşiktaş edinimlerini yerine getiren bir kulüp. Bize artık kimse teminat mektubu sormuyor. Hangi mali şartlarla aldığınız önemli. Artık istediğiniz oyuncuyu alabiliyorsunuz. Bütün kulüplerin durumu ortada. Bu seneki en büyük transferimizin Abdullah Avcı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Takıma takviye konusunda temkinli konuşan Orman “Gaza gelmeden sakin ve doğru işler yapma gayretindeyiz. Eğer kadrodan birileri giderse o zaman transferi düşünebiliriz” dedi.

ÇOK MUTLU OLACAĞIZ

Vitor Hugo transferinin son anda gerçekleşmemesine de değinen Fikret Orman “Şu anda kadroda çok iyi üç stoperimiz var. Enzo Roco’nun bu sene formayı alabileceğini düşünüyorum. Mirin var, Vida dünya çapında bir stoperimiz var. Aceleci değiliz, daha çok zaman var. Taraftarı mutlu etmek için biz de transfer yaptık. Üçüncü şampiyonluğu alacağımız sene ligi dördüncü bitirdik. İlk şampiyonluğu alırken stadımız yoktu” diye konuştu. Riva’da ilk hazırlık dönemini değerlendiren Orman “Güzel bir kamp dönemiydi. Hoca’mız çok pozitif. Hepimizi mutlu edecek bir sezon geçireceğiz. Avusturya’da da güzel bir kamp dönemi yaşayacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

VEFATININ 19. YILI

Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcularından Yusuf Tunaoğlu vefatının 19. yılında kabri başında anıldı. Tunaoğlu’nun Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törene Başkan Fikret Orman çelenk gönderdi. Tunaoğlu’nun ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı tören, okunan dualarla sona erdi.

Oğuzhan düzeliyor

Son iki sezondaki hayal kırıklığıyla hayal kırıklığı yaşatan ve Abdullah Avcı’nın “Türk futboluna yeniden kazandıracağız” dediği Oğuzhan Özyakup hazırlık maçlarındaki performansıyla göz doldurdu. Siyah-beyazlıların 10 numarasının, son iki hazırlık maçında sergilediği futbolla başarılı zamanlarındaki performansını hatırlattı.

İlk maçında üç asist

Kartal’ın büyük umutlarla transfer ettiği Tyler Boyd’un ilk maçında üç asist yapması camianın yüzünü güldürdü. Kocaelispor ile oynanan ve 7-1 kazanılan hazırlık maçında oyuna sonradan girmesine rağmen üç golün pasını veren ABD’li oyuncunun performansı için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Böyle oynaması için aldık zaten” şeklinde konuştu. Öte yandan kampa katılır katılmaz takım arkadaşlarıyla kaynaşan ve antrenmanlardaki üstün performansıyla da dikkat çeken Tyler Boyd’un, gelecek sezonun as isimlerinden biri olmasına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.