Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı VfL Wolfsburg maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışmaları ile tamamlarken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, hücum ve defans oyunlarıyla sona erdi. Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
23.07.2019 - 17:16 | Son Güncelleme: 23.07.2019 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya’da bulunan Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Etiketler : Fenerbahçe,
639067 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/639067.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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Alanyaspor
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0
0
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2
Ankaragücü
0
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0
0
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3
Antalyaspor
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4
Beşiktaş
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Denizlispor
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6
Fenerbahçe
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Galatasaray
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8
Gazişehir Gaziantep
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9
Gençlerbirliği
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Göztepe
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0
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0
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0
11
Kasımpaşa
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0
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0
0
12
Kayserispor
0
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0
13
Konyaspor
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0
14
Çaykur Rizespor
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0
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0
0
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15
Sivasspor
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0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
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0
17
Malatyaspor
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Başakşehir
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16. Hafta Maçları
22.12.2019
Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
22.12.2019
Konyaspor - Trabzonspor
22.12.2019
Göztepe - Galatasaray
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Antalyaspor - Mke Ankaragücü
22.12.2019
Gençlerbirliği - Sivasspor
22.12.2019
Fenerbahçe - Beşiktaş
22.12.2019
Kasımpaşa - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
22.12.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
22.12.2019
Yukatel Denizlispor - Alanyaspor
S.
Takım
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B.
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A.
Y.
A.
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1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
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0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
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0
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0
5
Altınordu
0
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0
0
0
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0
0
6
Erzurum BB
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Balıkesirspor
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8
Boluspor
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Bursaspor
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Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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0
12
Giresunspor
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Hatayspor
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14
Keçiörengücü
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15
Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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17
Ümraniye
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18
İstanbulspor
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