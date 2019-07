Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Şener Özbayraklı... Kariyerinde Türk futbolunun önemli teknik adamları Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Ersun Yanal ile çalışan ve şimdi de Fatih Terim’le çalışacak olan sağ bek! Avusturya kampında biz sorduk o cevaplandırdı ve anlattı. Haliyle Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan Galatasaray gibi rakip bir takıma geçen oyuncunun bu anlamdaki söylemleri ve duyguları önemliydi. Ki bu isim bir başka büyük Beşiktaş’tan da teklif almıştı.

Şampiyonluk istiyorum

Sarı-kırmızılıları tercih eden Şener bu konuya “Fatih Hoca’nın ilgisi buraya gelmemi sağladı. Galatasaray beni tercih etti, ben de burada oynamak istedim ve doğru bir karar verdiğime inanıyorum” şeklinde açıklık getirdi. F.Bahçe’ye gitmeden önce eski hocası Şenol Güneş’in çalıştırdığı Beşiktaş’ı tercih etmemesi konusunda bir pişmanlığı bulunmadığını belirten Özbayraklı, dört sezon formasını giydiği Fenerbahçe’de yaşayamadığı şampiyonluğu Galatasaray’da tatmak istediğini belirtti.

Amaç saygıyla anılmak

Kariyerinin sonunda Fenerbahçeli veya Galatasaraylı olarak anılmak gibi bir düşüncesi bulunmadığını da ifade eden Şener “Önemli olan saygı duyulan biri olarak tamamlamak. Kimsenin tepkisini çekmeden sadece işimi yaparak futbol hayatımı noktalamak istiyorum” diye konuştu. Eeee bir anda sarı-lacivertli formadan sarı-kırmızıya geçen bir oyuncu adına camiaların bakış açıları, reaksiyonu önemli. Şener de bu duruma hazırlıklı.

Taraftarla buluşması...

“Taraftarın önüne Galatasaraylı olarak ilk defa çıkacaksın. Neler hissediyorsun?” sorumuza “Büyük camiaların nasıl bir yapısı olduğunu biliyorum. Kendimi kabullendirmek için tabii ki heyecan duyuyorum. Bunu umuyorum ki ilk maçta göstereceğim ve başarılı olmak için elimden geleni yapacağım” cevabını veriyor. Bayraklı, Galatasaray’ın iç sahada çok güçlü olduğunu da vurgulayarak “Henüz taktik toplantıları yapmadık ama Fatih Terim’in tarzını millî takımdan biliyorum” dedi.

Neden olmasın!

Şener Özbayraklı’ya “Fatih Hoca’nın hayali Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Sence önümüzdeki dönemde bu hayal gerçeğe dönüşebilir mi?” diye sorduk. İşte cevabı: Sistem ve takım yapısı oturduğu zaman başarı zaten geliyor. Galatasaray bunu ligde başardı. Şampiyonlar Ligi çok zor bir lig ama sistem oturursa neden olmasın.

ÖZBAYRAKLI İLE KISA KISA...

Forma rekabetine ne diyorsun?

“Futbolda hak eden oynuyor. Her zaman kendimi hazır tutup formayı alabileceğime inanıyorum.”

Futbolu burada bırakmak ister misin?

Kontrat süremin bir önemi yok. İyi oynarsam beş-altı sene kalabilirim. Önemli olan ne kadar katkı sağladığım.

Millî takıma dönmeyi hedefliyor musun?

Yirmi dokuz yaşındayım ve biraz millî takımdan uzak kaldım ama Galatasaray’da oynamaya başlarsam tekrar davet alabilirim.

Hedefinde kaç asist yapmak var?

Bu da nasip işi. Ben pas atarım, forvet golle sonuçlandıramaz belki. Öyle rakam vermem doğru olmaz.

Seni en zorlayan futbolcu kimdi?

Her savunma oyuncusu maç içerisinde bir-iki defa geçilir, güçlü ve kuvvetliysen 10 defa geçemezler. Bu rakibe değil sana bağlı.

Örnek aldığın futbolcu hangisi?

Dani Alves’i çok beğeniyorum. Başarıları, oyun tarzı ve kariyeri her anlamda takdiri fazlasıyla hak ediyor.