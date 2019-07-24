Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ozan Tufan uzun süre sonra Fenerbahçe'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Süper Lig'de 2017-18 sezonunda 9 maç oynadıktan sonra kadro dışı bırakılan ve geçen sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra takıma dönen genç oyuncu, Avusturya kampında içini döktü. Alanya'ya gittiğinde çok üzüldüğünü ve depresyona girdiğini söyleyen millî futbolcu, "Fenerbahçe'nin kıymetini çok iyi anladım. Fenerbahçe benim için bir tutku, bir aşk. O yüzden ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah hep bu formanın peşinde olacağım. Umarım bu formayı hiç bırakmam" dedi.

GEÇMİŞE PERDE

Sezon sonu sözleşmesinin bittiğini hatırlatan Ozan Tufan, “Ben burada en iyi şekilde performansımı gösterip gerisini yönetime bırakacağım" sözlerini kullandı. Fenerbahçe’ye ilk geldiğinde camianın, medyanın ve bütün taraftarların beklentisini karşılayamadığını söyleyen yıldız oyuncu, "Benim hatalarım olabilir, başkalarının hataları olabilir. O döneme çok girmek istemiyorum. Burada yeni bir sayfa açıp yeni bir Ozan göstermek istiyorum. İnanın ki çok çalışıyorum. Her şeyin fazlasını yapıp en iyi şekilde Fenerbahçe’ye hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.