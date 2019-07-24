Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Payasspor Kulübü Başkanı Mehmet Arslan ile yönetim kurulu üyeleri Bolu'da kamp yapan takımın kaldığı otelde ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Mehmet Arslan, yaptığı açıklamada, "Yeni sezon öncesi transfer komitemiz ve teknik heyetimizin verdiği raporlar doğrultusunda şu ana kadar 10 futbolcuyu renklerimize bağladık. Geçen sezonda kadromuzda bulundurduğumuz 2 futbolcumuzla da sözleşme imzaladık. Transfer çalışmalarımız devam ediyor." dedi.



Payasspor; Somaspor'dan Agah Oktay Yılmaz, 24 Erzincanspor'dan Uğur Karakoç, Şile Yıldızspor'dan Zafer Aydoğdu, Hatayspor'dan Özgür Kazar, Kasımpaşa'dan Mehmet Can Hazırcı, Sultanbeyli Belediyespor'dan Fatih Dalgıç ve Yasun Tosun, Kayserispor'dan Uğurcan Gülay, Adana Demirspor'dan Ercan Dişkaya, 5 Temmuz İskenderunspor'dan Samet Aytekin'i renklerine bağladı. Ayrıca takımda forma giyen Oğuzhan Kuş ile Ertaç Bağcı ile sözleşme yeniledi.