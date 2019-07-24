Riva’da yaptığı kamp döneminin ardından bugün 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya’ya gidecek olan Beşiktaş, kampta denemek için Bosna Hersekli 17 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic’i Avusturya’ya çağırdı. 17 yaşındaki hücum oyuncusu, siyah-beyazlıların 4 Ağustos’a kadar devam edecek olan Avusturya kampına dahil olacak. Dinamo Zagreb’in altyapısında forma giyen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hasic, beğenilmesi halinde siyah-beyazlıların kadrosuna dahil edilecek.
Beşiktaş, Ajdin Hasic’i deneyecek
24.07.2019 - 12:03 | Son Güncelleme: 24.07.2019 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2. etap kamp çalışmaları için bugün Avusturya’ya gidecek olan Beşiktaş, Bosna Hersekli 17 yaşındaki hücum oyuncusu Ajdin Hasic’i denemeye alacak. Hasic, Beşiktaş’ın Avusturya kampına katılacak.
Etiketler : Beşiktaş,Ajdin Hasic,
639241 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/639241.aspx
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Antalyaspor
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Kasımpaşa
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Kayserispor
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13
Konyaspor
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Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
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16
Trabzonspor
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1. Hafta Maçları
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Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
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Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
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Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
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G.
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A.
Y.
A.
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1
Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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3
Akhisar Bld.Spor
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Altay
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Altınordu
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Erzurum BB
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Bursaspor
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Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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12
Giresunspor
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Hatayspor
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Keçiörengücü
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Menemen Belediyespor
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Osmanlıspor
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Ümraniye
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İstanbulspor
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