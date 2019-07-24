Geride kalan sezon Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ile tamamlanan Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon heyecanı için fikstür kura çekimi yarın yapılacak. Saat 13.00'de düzenlenecek kura çekimiyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonunun fikstürü belli olacak. 