Beşiktaş, eski yönetim kurulu üyelerinden Şan Ökten'i vefatının 32. yılında kabri başında andı. Başkan Fikret Orman'ın çelenk gönderdiği törene Beşiktaş Tarihi ve Müze Danışmanı Zulal Gök, Beşiktaş Divan Kurulu Üyeleri ile Ökten’in ailesi ve sevenleri katıldı. 1987 yılında siyah-beyazlı kulüp için Bolu'da kamp yeri bakmaya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini yuman Şan Ökten'in adı, Fulya'da bulunan altyapı tesislerine verilmişti.
Şan Ökten, kabri başında yad edildi
24.07.2019 - 13:36 | Son Güncelleme: 24.07.2019 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Şan Ökten, vefatının 32. yılında Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Beşiktaş, eski yönetim kurulu üyelerinden Şan Ökten'i vefatının 32. yılında kabri başında andı. Başkan Fikret Orman'ın çelenk gönderdiği törene Beşiktaş Tarihi ve Müze Danışmanı Zulal Gök, Beşiktaş Divan Kurulu Üyeleri ile Ökten’in ailesi ve sevenleri katıldı. 1987 yılında siyah-beyazlı kulüp için Bolu'da kamp yeri bakmaya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini yuman Şan Ökten'in adı, Fulya'da bulunan altyapı tesislerine verilmişti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şan Ökten,Beşiktaş,kabir,anıldı,spor,Fulya,Fikret Orman,
639265 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/639265.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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O.
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1
Alanyaspor
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2
Ankaragücü
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3
Antalyaspor
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4
Beşiktaş
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0
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Denizlispor
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6
Fenerbahçe
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7
Galatasaray
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8
Gazişehir Gaziantep
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9
Gençlerbirliği
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10
Göztepe
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11
Kasımpaşa
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0
0
0
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0
12
Kayserispor
0
0
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0
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0
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0
13
Konyaspor
0
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0
0
0
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0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
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0
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15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
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0
0
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0
17
Malatyaspor
0
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18
Başakşehir
0
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0
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0
1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
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Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
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Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
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18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
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0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
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0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
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0
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0
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7
Balıkesirspor
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8
Boluspor
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9
Bursaspor
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10
Eskişehirspor
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0
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0
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0
11
Fatih Karagümrük
0
0
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0
0
0
0
0
12
Giresunspor
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13
Hatayspor
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14
Keçiörengücü
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0
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0
15
Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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0
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0
17
Ümraniye
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18
İstanbulspor
0
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0
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