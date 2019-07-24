Fenerbahçe’den 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli’ye transfer olan Eljif Elmas, dün yapılan sağlık kontrollerinin ardından bugün resmi sözleşmeyi imzaladı. Eljif, İtalyan kulübünün Başkanı Aurelio De Laurentiis’in yanında resmi mukaveleye imza attı. Napoli Başkanı Laurentiis de bu anları sosyal medya hesabından 'Napoli’ye hoş geldin Eljif' mesajıyla paylaştı.
Napoli başkanından Eljif’e 'Hoş geldin' mesajı
24.07.2019 - 16:09 | Son Güncelleme: 24.07.2019 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Napoli için İtalya’da dün sağlık kontrolünden geçen Eljif Elmas, resmi imzayı yeni kulübünün başkanının yanında attı. Başkan Aurelio De Laurentiis, imza fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Hoş geldin Eljif' notuyla paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : napoli,başkan,eljif elmas,
639308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/639308.aspx
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