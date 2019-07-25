Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Domagoj Vida, Hırvatistan Millî Takımı’nda birlikte forma giydiği Dejan Lovren’i Beşiktaş’a getirmek için aracı oldu. Kartal’ın Hırvat stoperi, evinde bulunan havuzun kenarında futbol oynarken çekilen videosunu sosyal medyadan paylaştı. İngiltere Premier Lig’de forma giyen Dejan Lovren bu paylaşıma yorum yazarken Beşiktaşlı oyuncudan transfer çağrısı geldi. Domagoj Vida, millî takımda da stoperde birlikte görev yaptığı Lovren’in mesajına “Come to Beşiktaş kardeşim” cevabını verdi. Vida’nın paylaşımı siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırınca yönetim de harekete geçti. Stoper arayışında olan Beşiktaş, Abdullah Avcı’nın istediği tipte bir oyuncu olan Lovren için bir yıllık kiralama teklifinde bulunacak.

Tonelli iddiası

Her iki ayağını da kullanabilen, Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmesi sayesinde takım arkadaşlarıyla saha içinde ve saha dışında kolaylıkla iletişim kurabilen 30 yaşındaki stoperin piyasa değeri 20 milyon avro civarında. Öte yandan İtalyanlardan stoper arayışında olan Beşiktaş hakkında çarpıcı bir iddia geldi. Çizme’de yayın yapan CN24 televizyonunda Ciro Venerato isimli yorumcu, katıldığı bir programda canlı yayındayken siyah-beyazlı kulübün Napoli forması giyen Lorenzo Tonelli’yi gündemine aldığını duyurdu. Venerato, Beşiktaş’ın yanı sıra Brescia, Lecce ve Real Betis’in de 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini söyledi.

Kartal’da Burak neşesi

Beşiktaş 4 Ağustos’a kadar sürecek olan yeni sezona hazırlık kampı için Avusturya’ya gitti. Salzburg’a iniş yapan Kara Kartallar, havalimanında taraftarlarınca karşılandı. Daha sonra kamp yapılacak Saalfelden kasabasına geçen siyah-beyazlılar akşam saatlerinde ilk idmanını gerçekleştirdi. Abdullah Avcı oyuncularına kuvvet uygulamaları ve paslaşma ağırlıklı bir antrenman yaptırdı. Stres kırığı ameliyatından sonra ilk defa takımla çalışmalara katılan Burak Yılmaz kafileyi sevindirdi. Yıldız oyuncunun ligin ilk maçına kadar hazır hale geleceğini öğrenen futbolcularda moraller tavan yaptı. Atiba bireysel antrenmanlarına devam ederken, Medel’in ise bugün kampa katılacağı açıklandı. Beşiktaş burada ilk hazırlık maçını cumartesi günü 18:00’de CD Eibar ekibiyle yapacak.

Hasic sürprizi

Beşiktaş’ın yurt dışı kampına sürpriz bir isim de götürüldü: Ajdin Hasic. Dinamo Zagreb altyapısında oynayan 18 yaşındaki futbolcu, Bosna Hersek’in gelecekteki en büyük yıldızı olarak görülüyor. Hasic’in Avusturya’da Abdullah Avcı tarafından deneceği öğrenildi.

ORHAN AK ŞOKU YAŞADI

Yeni sezon için Avusturya’ya giden Beşiktaş’ta ilk gün can sıkıcı bir olay yaşandı. Yardımcı antrenör Orhan Ak havalimanına inişte şoku yaşadı. Kafileyi karşılayanlardan bir kadın taraftar, Ak’a, “Seni istemiyoruz!” diyerek tepki gösterdi. Hocanın bu olay üzerine moralinin bozulduğu gözlendi.

YİNE UDINESE

Siyah-beyazlılar, Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96’da forma giyen Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Walace’ı kadrosuna katmak istiyor. Ancak, Dorukhan Toköz transferinde sık sık siyah-beyazlıların kapısını çalan Udinese de Walace’a talip oldu. İtalyanların sambacı için daha yüksek ücret önermesi bekleniyor.